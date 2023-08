Selena Gomez y Francia Raisa celebran su reconciliación en una cena de amigas

Selena Gomezy Francia Raisavuelven a ser uno.

Tras varias idas y venidas, las actrices han retomado su amistad después de que Selena compartiese un post junto a la que le había donado un riñón para felicitarle su cumpleaños.

Una semana después, Sel y Francia han salido juntas a celebrar su reconciliación en una cena de amigas en Los Angeles, y no han dudado en publicarlo en Instagram para callar bocas.

La protagonista de Only Murders in the Bulding ha subido a sus stories una foto en la que Francia y ella llevaban los mismos tacones. La actriz ha reposteado la imagen añadiendo "no hay problema, solo salsa" y detallando que lo de los zapatos no había sido planeado, poniendo en relieve la gran conexión que hay entre ambas.

Fans y paparazzis captaron la salida de ambas junta del local en el que estaban cenando junto a más amigos y Gracie, la hermana pequeña de Selena.

Los fans de esta amistad esperan que la pareja continúe subiendo fotos juntasy están encantados con la reconciliación, algo que han dejado claro por redes sociales.