Selena Gómez responde a políticos republicanos tras el inicio de las deportaciones en EE.UU.

Hace unos días Selena Gómez se convirtió en uno de los principales focos de actualidad política en Estados Unidos tras publicar una serie de vídeos en los que aparecen llorando debido a las deportaciones masivas de inmigrantes que iniciado el gobierno de Donald Trump. "Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", se lamentaba la cantante y actriz.

Una atención que ha generado una réplica por parte de algunos políticos relacionados con el Partido Republicano como Sam Parker, candidato al senado en las elecciones de 2018 por el estado de Utah, que escribió en su perfil de X que habría que deportar a Selena Gómez.

Una publicación a la que la propia Selena Gómez ha respondido en su perfil oficial de Instagram. "Gracias por hacerme reír y por la amenaza", ha escrito la nominada la actriz de Emilia Pérez. Sin embargo, el político republicano ha seguido vanagloriándose del alcance de su tuit y el revuelo causado entre fans de la artista y otros usuarios de ultraderecha.

La simple propuesta de plantear la deportación de Selena Gómez implica el desconocimiento de la ley por parte del aspirante a senador, ya que cualquier persona nacida en territorio estadounidense obtiene la ciudadanía como derecho derivado de la 14ª enmienda de la Constitución de EE.UU. De hecho, los orígenes mexicanos de la joven remontan a sus abuelos paternos, que cruzaron la frontera en la década de los 70, y se establecieron en Texas, donde tuvieron a varios de sus hijos, incluido el padre de la artista, contando siendo ciudadano estadounidense de pleno derecho.

Este no ha sido el único político que se ha hecho eco de las lágrimas de Selena Gómez, pues Tom Homan, bautizado como El Zar de la frontera y responsable de Inmigración, ha asegurado en una entrevista en Fox News que van "a llevar a cabo esta operación sin pedir disculpas". Además, ha añadido que si a Selena Gómez "no le gustan las leyes, que vayan al Congreso y cambien la ley".

"Haremos que nuestra comunidad sea más segura... Todo es por el bien de esta nación. Y seguiremos adelante. Sin disculparnos", ha indicado acerca de estas deportaciones masivas.