Selena Gomez, en lágrimas por las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos: "Están atacando a toda mi gente"

Selena Gomez ha emocionado a todos sus seguidores al mostrarse tan vulnerable y afectada por las recientes políticas de Estados Unidos.

Bajo el mandato de Donald Trump de nuevo, han comenzado las deportaciones de extranjeros no regulados en el país americano, y entre ellos se encuentran miles de personas mexicanas, que han aterrizado de vuelta en México.

Esta situación ha entristecido profundamente a Selena Gomez, quien ha decidido utilizar sus redes sociales para mostrar su apoyo a todos los migrantes.

"Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", ha expresado la cantante, entre lágrimas.

Muy compungida, la actriz ha empatizado con los mexicanos y no ha parado de disculparse por lo que están viviendo. Y es que cabe recordar que su familia paterna es mexicana.