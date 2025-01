Eva Soriano apoya a José Andrés tras su despido por parte Trump: "Él se lo pierde"

Donald Trump ha destituido al chef español José Andrés como asesor del gobierno de EE.UU. en cuestiones de nutrición por no tener una visión similar a la del presidente. Un motivo más que de sobra para que Eva Soriano le envíe la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales para animar al cocinero a que comience "una nueva etapa bien chulita".

"No me rayaría, seguro que no tarda mucho en salirte alguna cosilla de lo tuyo", ha indicado entre risas acerca de uno de los chef españoles con más proyección internacional. Eso sí, le ha pedido que mantenga "la mente ocupada, porque de un rato de aburrimiento salieron cosas como el cronut, el cruffin y el torrisan".

Además, ha destacado si Trump ha decidido despedirle, "él se lo pierde".

