Selena Gomez prioriza su salud ante su aspecto físico y carga contra los haters: "No es lícito avergonzar a la gente"

Su aparición en los últimos Globos de Oro despertó un huracán de comentarios sobre su aspecto físico. La cantante, actriz y productora de 30 años, acudía como nominada a Mejor actriz de comedia por la serie Solo asesinatos en el edificio, pero su posado en la alfombra roja -acompañada por su hermana pequeña Gracie- llenó las redes sociales de críticas, comparaciones y comentarios de mal gusto.

Nada más terminar la gala, la cantante bromeaba sobre el revuelo que se había formado. Quiso quitarle importancia asegurando que las vacaciones le habían pasado factura. "Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones, ¿verdad?", decía la actriz en un vídeo de Tiktok mirando a su hermana, que confirmó sus declaraciones con un "Sí" rotundo.

Selena Gomez, con un vestido de terciopelo de Valentino en los Globos de Oro de 2023. // Gtresonline

Ahora, un mes después de su posado en aquella alfombra roja, Gomez ha recalcado que tiene cosas más importantes en las que pensar que en los cambios de su cuerpo. La joven fue diagnosticada en 2015 de lupus, una enfermedad autoinmune por la que más tarde tuvo que someterse a un trasplante de riñón que le donó su amiga Francia Raisa.

Ha sido en una charla con sus seguidores a través de TikTok Live donde la intérprete ha normalizado las oscilaciones de su peso. La medicación que toma de manera regular para controlar el lupus es la responsable de sus subidas y bajadas de peso.

"[Cuando lo estoy tomando,] tiendo a retener mucho peso de agua, y eso sucede con mucha normalidad”, aseguraba la cantante durante la transmisión antes de arropar a cualquier seguidor que pudiese encontrarse en su misma situación. "Cuando estoy fuera de eso, tiendo a perder peso. Solo quería decirlo y alentar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que está pasando, que sepa que nadie sabe la verdadera historia'".

Con estas declaraciones la cantante deja claro que su aspecto físico ha pasado a un segundo plano porque su prioridad es mantenerse sana. Además, asegura que no siente vergüenza corporal y que nunca será modelo ya que esa no es ni su profesión ni su cometido como artista.

"Definitivamente no soy eso. Solo quería deciros que os amo, que gracias por apoyarme y comprenderlo", recalcaba antes de dejar un recado para los haters que mandan mensajes de odio. "Y si no, vete, porque honestamente no creo que sea lícito avergonzar a la gente por [sus cuerpos] ni nada".

Para la cantante su salud es lo primero. Selena Gomez antepone continuar con los tratamientos médicos que necesita por el lupus a pesar de que estos tengan efectos sobre su físico. "Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan", sentenció.