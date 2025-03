Shakira comparte su rutina de entrenamiento y asegura que estuvo enferma en los conciertos de Argentina

La puesta a punto de Shakira antes de un concierto es indispensable.

La cantante colombiana, que pretender recorrer el planeta con una gira que ha arrancado por todo lo alto en Latinoamérica, trabaja sin descanso para ofrecer el mejor show a sus fans. Estar en forma es la base para poder aguantar más de dos horas y media sobre el escenario, cantando y bailando. El esfuerzo físico diario de la artista, que ya ha cumplido 48 años, no es ninguna broma. Así, antes de arrancar cada concierto, Shakira caliente motores con un pequeño entrenamiento basado en hip trust, abdomen, brazos y estiramientos.

Pero a pesar de sus cuidados, el sistema inmunitario siempre se puede debilitar. Eso fue lo que pasó cuando Las Mujeres Ya No Lloran World Tour pasaba por Chile, donde tuvo que cancelar dos conciertos por problemas con la logística y el montaje del escenario. "Lo que pasó en Chile fue tan estresante, se me bajaron las defensas por la cancelación. Me puse enferma, estaba tosiendo, horrible... Estuve muy enferma, y los shows en Buenos Aires los hice enferma, pero bueno, salieron súper bien gracias a Dios y la cortisona me hizo dejar de toser. Tenía miedo de que me agarrara un ataque de tos en el escenario", cuenta en el mismo vídeo de Instagram.

"Llego al backstage a las tres de la tarde. Estiro, hago ejercicio, si tengo tiempo me hago un masaje de activación, calentamiento de voz en 10 minutos, me empiezo a maquillar, a peinar... Me concentro y le pido a Dios que todo salga bien. Luego mee&greet con los fans...", relata. Después, solo queda descansar... Y al día siguiente, lo mismo, pero en otra ciudad. "Llego a las 12.30 cada noche después de los shows. Duermo lo que tenga que dormir y otra vez lo mismo".