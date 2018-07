Shakira se lleva al pequeño Milan a The Voice'

Bromas a parte, resaltar la cara de felicidad de Shakira junto al pequeñoMilan. Y es que con lo pequeño que es ya ha tenido que separarse de sus padres por motivos profesionales, por lo que no es de extrañar que Shakira oueda disfrutar de estar junto al pequeño pese a encontrarse en Estados Unidos. Gerard Piqué será el que no pueda contener la felicidad cuandoMilan vuelva a Barcelona.

Al que parece no haber gustado tanto la visita al plató de la versión americana de La Voz es al pequeño, o por lo menos eso expresa su cara. En brazos de su madre Milan ha apretado el pulsador con una cara de total desencanto. Esperemos que la próxima actuación le guste más.

Uh oh, I don't think he liked that performance! @nbcthevoice #5thCoach Uh oh! Parece que no le gustó esta actuación! twitter.com/shakira/status…