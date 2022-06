Shakira y Piqué: por qué se habla de infidelidad y rumores de crisis

Shakira y Piqué vuelven a estar en el ojo del huracán. Cuando se cumplen 12 años de su primer Waka Waka, la pareja se enfrenta a rumores de crisis. Según publica el portal Mamarazzis, el defensa del Barça le habría sido infiel a la cantante colombiana y eso podría suponer el final de la relación.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", sentencia Laura Fa a El Periódico.

¿Quién es la tercera en discordia?

El nombre de la tercera en discordia no ha trascendido pero sí parece que la conoce Shakira, conocedora de los hechos y de ahí que hable de separación.

"Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado", añade en el videopodcast.

Según la información que ha dado el periodista Emilio Pérez Rozas, se trata de "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos".

Este desliz por parte del guardameta habría provocado un huracán en la estabilidad de la pareja, que habría decidido poner distancia entre ellos durante un tiempo. "La aparición de esta joven en la vida de Piqué podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos", asegura.

La nueva vida de Piqué

Sin separación oficial, lo que asegura Emilio Pérez de Rozas en otro artículo en El Periódico es que la pareja vive actualmente separada.

Piqué "pasa noches y días" en su piso de soltero en la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adrià, de Barcelona.

"Está desatado" y "desbocado de fiesta", dice Laura Fa en Mamarazzis. Y concreta que ha encontrado un aliado en su compañero Riqui Puig y juntos cogen reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

"La palabra 'desatado' es la que nos ha llegado más", dice Fa, que también pone hora de llegada a casa en su vídeo. "Muchísimas salidas nocturnas": se alargan "hasta las dos y las tres de la madrugada", precisa.

La letra de 'Te felicito', un buen dardo

Shakira publicó a finales de abril el single Te felicito con la colaboración de Rauw Alejandro.

La letra de la canción es un repertorio de reproches, pero que nadie interpretó como un dardo al defensa del Barça.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda".

"La letra es un despecho", afirma Fa.

Otros indicios

Hay otros elementos a tener en cuenta que demostrarían que la separación entre el futbolista y la cantante es un hecho.

Por un lado, que Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él, y viceversa.

La última aparición fue en marzo. Por el otro, que la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin su pareja. "En las imágenes se la veía triste", ha recordado Fa. Ahora ya se sabe el motivo.