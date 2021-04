El show de Mariah Carey mientras se vacuna contra el COVID: "Soy un vampiro"

Si hay alguien que sabe montar el espectáculo esa es Mariah Carey. No hay más que recordar su musical para Netflix en Navidad donde hacía alarde de sus joyas enfundada en vestidos minúsculos mientras entonaba algunos de los villancicos más populares en Estados Unidos y estrenaba alguna canción nueva.

Ahora, la artista vuelve a ser noticia por el vídeo que ha publicado mientras recibía una dosis de la vacuna contra el COVID. En un vídeo publicado en Instragram, afirma sentirse "emocionada y nerviosa" mientras intenta controlar la respiración antes de ser vacunada. Como la diva que es, Mariah no se quita las gafas de sol en ningún momento.

A su alrededor, las enfermeras preparan el vial para inyectar a Carey la vacuna y la artista, de los nervios que tiene, no puede parar de hablar: "Están teniendo una conversación de médicos y aquí estoy yo, feliz y un poco nerviosa por esta primera inyección. Les estoy distrayendo de hacer su trabajo, pero ya saben cómo soy y hablo para no pensar. Aquí estamos, después de aquella primera publicación en la que me lavaba las manos con Ron y Roe en Nueva York, donde intentaba animar a la gente a que estuviera segura. Saben que estamos todos juntos en esta batalla".

Tras recibir el pinchazo, la artista bromeaba: "¿No sangro? ¿Es normal? En realidad soy un vampiro".

Su vídeo es tan anecdótico que se ha hecho viral, casi tanto como el de Miguel Ángel Muñoz que también se vacunó recientemente en Estados Unidos contra el COVID. El actor acaparó todos los comentarios por haber escogido un supermercado para hacerlo.