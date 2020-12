Mariah Carey le da una nueva vida a 'Oh Santa!' con Ariana Grande y Jennifer Hudson

Mariah Carey, indiscutible reina de la Navidad, acaba de lanzar una nueva versión de 'Oh Santa!', en la que aparecen nada más y nada menos que Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Esta nueva versión del tema que lanzó hace justo una década, llega con motivo del especial navideño Mariah Carey’s Magical Christmas Special, que la artista está preparando para estas fechas.

"La reina de la Navidad nos lleva a un viaje mágico para salvar la Navidad después de un año difícil. Con amigos como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Misty Copeland, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Billy Eichner, Tiffany Haddish y Mykal-Michelle Harris, esta es una actuación que solo Mariah podría hacer y seguramente levantará el ánimo navideño", aseguran en el tráiler del especial, en el que desvelan todos los artistas que participarán.

Para 'Oh Santa!', las tres divas se han vestido con sus mejores galas navideñas. Mientras Mariah escoge un ceñido vestido verde a cuadros, Ariana recurre a un total look de terciopelo negro; mientras Hudson se decanta por las lentejuelas.

El video se centra en un escenario en mitad d una fábrica de regalos, mientras cantan rodeadas de ayudantes de Santa Claus que bailan al ritmo de la canción.

Aunque 'Oh Santa!' está siendo todo un éxito en la red, colocándose en el Top 10 en tendencias en Youtube, Mariah Carey tiene muy complicado batir su propio récord con 'All I Want For Christmas Is You'. Un tema que desde que lo lanzó en 1994 le ha hecho ganar más de 60 millones de dólares y Navidad tras Navidad encabeza las listas de éxitos en streaming.