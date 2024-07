¿Siguen saliendo Rosalía y Jeremy Allen White? La última vez que se les vio juntos

¿Está Rosalía enamorada?, ¿sigue saliendo con Jeremy Allen White?, ¿han sido pareja sólida alguna vez?, ¿fue solo un affair?

Pregonó su amor con Rauw Alejandro a los cuatro vientos, pero con el protagonista de The Bear no hubo movimientos en sus redes sociales. Y si no hay confirmación en el universo digital... Puede que lo suyo no llegase a consolidarse. Es

Eso sí, esconderse de las cámaras no se escondían, y él reconoció estar en "uno de los momentos más dulces" de su carrera y su vida.

Desde que les vimos comprar flores juntos en aquel mercadillo de Los Ángeles el pasado mes de octubre, han protagonizado numerosas citas.

Besos en la calle, cigarros compartidos, abrazos en parkings... Fueron una de las parejas que más expectación despertó a lo largo de 2024, pero hace cuatro meses que no hay noticias de ellos.

Su última cita pública

Si Rosalía y Jeremy Allen White siguen juntos o no es un misterio. Hace cuatro meses que no se les ve juntos en público. Se especuló con que podrían hacer su primer posado oficial como pareja en la MET Gala del pasado mes de mayo, pero aquello nunca sucedió.

De hecho, la última vez que se les vio juntos fue en una galería de Arte en Chicago.

Era 10 de marzo y desde entonces no hay noticias de cómo avanza su relación. Ni los han cazado los paparazzi, ni hay rastro en redes de un posible encuentro...

¿Ester Expósito, en el medio?

Con quien sí que ha compartido instantáneas cariñosas Rosalía es con la actriz Ester Expósito. Tan sonrientes se les ha visto de cita por Miami que incluso hay seguidores que fantasean con un posible noviazgo entre ellas.

Los rumores de un posible amor crecieron exponencialmente a raíz del comentario que la actriz dejó en el carrusel de fotos que publicó Rosalía. "Tuya", escribió la protagonista de Élite, palabra que da título a la canción que presuntamente la cantante dedicó a la también actriz Hunter Schafer, con quien mantuvo una relación durante un par de meses.