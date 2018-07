Sita Abellán, la murciana que conquistó a Rihanna

Poco se iba a esperar esta joven murciana que un día cualquiera la llamarían de su agencia de modelos para preguntarle si le interesaría aparecer en el nuevo videoclip de Rihanna. La de Barbados la encontró por Instagram y automáticamente quiso que fuera una de sus cómplices en Bitch Better Have My Money .

Ya sabemos lo que le gusta a Rihanna las redes sociales, y en concreto Instagram. Así que un día mientras subía fotos de alguna sesión de fotos o algún meme de ella misma que vio por la red, llegó a Sita Abellán, una modelo murciana, y la quiso para su nuevo vídeo Bitch Better Have My Money.

La joven, musa de Maria ke Fisherman, es todo un icono en Japón, país que Rihanna ha visitado recientemente. Aún así no podía creer lo que le estaban proponiendo cuando la llamaron de su agencia en Nueva York: "El equipo de Rihanna contactó con mi agencia Wilhelmina (Nueva York), para preguntar si estaría interesada y disponible para actuar en el siguiente vídeo de la cantante. Mi booker nos llamó directamente a mí y a mi agencia madre, Traffic, para comentárnoslo. Yo no me creí de dónde me habían llamado hasta que estaba cogiendo un vuelo con rumbo a L.A", explica Sita en una entrevista para Vogue.

De la cantante explica que "no para de brillar y todavía lo hace más cuando hablas con ella y te das cuenta que es una persona también muy especial por dentro" y que el rodaje fue muy divertido y hubo muy buen rollo en todo momento.

El vídeo de Bitch Better Have My Money acumula casi 16 millones de visitas en tan sólo 5 días que lleva publicado y seguro que es una gran plataforma para la carrera de Sita Abellán.