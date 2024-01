Sofía Vergara asegura que sus tetas le abrieron muchas puertas y se sincera sobre el motivo de su divorcio

A sus 51 años, Sofía Vergara sigue siendo una de las actrices más exuberantes de Hollywood, tal y como la conocimos cuando encarnó a la inigualable Gloria Prichett en Modern Family. Puede parecer que la edad no ha hecho mella en ella, y la realidad es que su belleza sigue intacta con el paso del tiempo, pero su talento e ingenio cada día que pasa es mayor.

Empoderada, fuerte, y segura de sí misma, no ha tenido ningún reparo a la hora de admitir en su entrevista con El País —con motivo de su papel protagónico en la serie de narcos, Griselda— que fueron sus tetas las que le abrieron tantas puertas cuando tenía 20 años, y ella, que no tiene un pelo de tonta, no dudó en aprovecharlo a su favor.

"Estoy agradecida con la vida. A mí estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas, fue mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo dentro [...] Desde muy joven sé mis fuertes y los aprovecho. Pero si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo.", ha dicho, sin pelos en la lengua.

Pero ella tiene muy claro que, si está donde está, no es solo por su físico: "No le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo. Hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más tetas y más cuerpo que yo, pero yo sigo dentro porque he demostrado que puedo quedarme".

Una mujer que siempre ha tenido las ideas firmes y ha sabido jugar sus cartas, de ahí su innegable éxito internacional pese a estar rodeada de yankees: la marca latina se ha hecho un inmenso hueco en la industria hollywoodiense, y es una de las actrices más aclamadas de habla hispana a nivel mundial.

El motivo de su divorcio

Para lo que también se mantuvo en sus 13 fue en el tema de la maternidad, detonante de su relación con el actor Joe Manganiello (47), el que fue su pareja durante 10 años, siendo considerados una de las uniones más sólidas del panorama celebrity.

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", se ha sincerado.

Eso sí, la colombiana no se cierra al amor, siempre y cuando venga ya con los hijos de casa: "Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca".

La expareja se conoció durante un evento en la Casa Blanca en 2014, y al año siguiente se casaron en Palm Beach. Tras una década juntos y siete años de matrimonio, y pusieron fin a su relación en julio de 2023.