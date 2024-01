Sofía Vergara, sobre su divorcio: "He hecho sufrir más de lo que me han hecho sufrir"

Sofía Vergara se encuentra en plena promoción de la serie Griselda, la historia de una de las narcotraficantes colombianas más poderosas y sanguinarias de la historia. La actriz deja atrás su conocidísimo papel de Gloria Pritchet en Modern Family y cambia completamente de registro.

La estrella de 51 años ha visitado el pódcast de Vicky Martín Berrocal y ha aprovechado para hablar de sus sentimientos más íntimos y su reciente divorcio con Joe Manganiello . A la pregunta sobre si tiene inseguridades, ha sido sincera, confesando que "sí las tiene", aunque "puede controlar todas esas cosas y salir adelante".

"Yo creo que todas, como cualquier mujer, cualquier ser humano, tiene, pero no dejo que me paralicen ni las inseguridades ni los malos pensamientos", ha dicho Sofía. Del mismo modo, ha aclarado que "siempre ha tenido muchas ganas de hacer cosas": "La vida me ha dado cosas duras que me ha tocado sobrellevar trabajando y echando para adelante. No he tenido opción de sentarme a llorar o de esperar que me caiga un marido con dinero".

Sobre si ha renunciado a algo para tener éxito, ha desvelado que la privacidad: "Pero qué es eso cuando puedes tener una vida con gente que te adora, con fans en todo el mundo, pudiendo hacer películas, cine... No se puede comparar".

Así sería el novio ideal de Sofía Vergara

Sofía Vergara se divorció de Joe Manganiello en verano y enviaron un escueto comunicado a la prensa: "Las dos personas que nos amamos y cuidamos mucho, pedimos educadamente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos esta nueva fase de nuestras vidas". Pocos meses después, ella afirmó que uno de los motivos había sido que él quería ser padre, pero ella se veía 'mayor' para ser madre.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

Vicky Martín Berrocal ha aclarado que a día de hoy, solo necesitaría dinero para ser feliz, no solo para "comprar", sino también "para poder ayudar y ser una mujer independiente".

Eso sí, la exclusiva que ha dado es que le encantaría tener "un novio español" y ha desglosado las normas para ser su novio: "Que tenga hijos, que sea un cincuentón, que esté feliz con su carrera, que tenga éxito, y que no tenga menos dinero que yo".

Hablando de Joe, ha confesado que le dolió mucho divorciarse: "Yo creo que el amor, cuando uno se apasiona y quiere mucho, y no sale como uno quiere, pues te hace sufrir. Uno sufre cuando quiere. Yo he hecho sufrir más de lo que me han hecho sufrir".

Los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian tras siete años de matrimonio