Sonia Ferrer responde a quienes critican su físico en una foto en bikini

Es cierto que no se debe hacer caso a los comentarios negativos que se leen en las redes, pero Sonia Ferrer no ha podido quedarse callada ante la avalancha de críticas por su última foto; una imagen de la presentadora en bikini en la que le da la bienvenida a las tan deseadas vacaciones.

Ferrer siempre ha estado delgada, pero lo que la presentadora no se esperaba es leer cosas como: "qué saco de huesos, estarías mejor con algo más de peso", "qué cosa más flaca", "no quiero ofender a nadie, pero necesita un buen cocido, esa delgadez es feísima", "dios qué delgada" o "come algo si eso".

Estas críticas dejaban intuir que la presentadora podría sufrir algún problema de peso, así que Ferrer no ha dudado en contar su historia y disipar cualquier duda. Muchas veces, desde la distancia de las redes, se juzga sin saber.

“El cuerpo anoréxico que puede generar problemas a los adolescentes no es este que yo subo, es otro.Confundimos la libertad con la ofensa y el insulto y no está bien”, comenzaba. "Entre los 12 y los 17 estuve en un internado de danza clásica y mejor amiga y compañera de habitación se intentó suicidar con 15 años. La directora era bulímica y vomitaba siempre en el baño de mi planta", confesó en uno de sus stories, para después recalcar que sabía lo que era "esa mierda".

"Me gustaría decirle a la gente que la anorexia, a parte de ser una enfermedad, se ve. Cuando el cuerpo pasa hambre después de acabar con toda la grasa se empieza a comer el músculo. Hay que tener mucho cuidado y no hay que insultar a cualquiera", explicaba, dejando zanjado el asunto.