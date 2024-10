Sophie Turner revela la "agonía" que vive con sus hijas, tras su divorcio con Joe Jonas

Es toda una figura dentro del panorama cinematográfico. Sophie Turner se ha posicionado como uno de los iconos de la industria del cine en su trayectoria en series y películas como Juego de Tronos o la película For X-Men.

Bien es cierto que también ha acaparado titulares con Joe Jonas. Su romance con el miembro de los Jonas Brothers le llevó al altar, aunque fue un matrimonio que puso punto y final en septiembre de 2023. A partir de ahí, el cantante y la actriz anunciaron su divorcio de lo más convulso por la custodia de sus dos hijas, Willa de 3 años y Delphine de 1. "Estoy pasando por un proceso legal en este momento en el que realmente no puedo decir mucho, pero fue increíblemente triste. Teníamos una hermosa relación y fue difícil”, cuenta la actriz en declaraciones a Harper’s Bazaar.

Entre las consecuencias de su divorcio está el distanciamiento físico con sus hijas. Tras vivir con su expareja en Los ángeles y Miami, la actriz de Survive puso rumbo a Londres. Turner, en sus declaraciones a la revista, cuenta que para ella estar sola en casa "es una agonía absoluta". A pesar de ello, la actriz ha encontrado su motor de vida en Willa y Delphine. "Antes de tener hijos, estaba muy deprimida y ansiosa, y me aislaba mucho. Ahora, creo que vivo mi vida para ellos. Quiero que me vean teniendo una vida social, disfrutando del trabajo y prosperando en mi carrera y en mis relaciones. Quiero que vean a una madre trabajadora", ha explicado.

Sophie Turner y Joe Jonas: las heridas de un divorcio convulso

La raíz de la disputa entre el cantante de See No More y la actriz de Amor de ida y vuelta viene a raíz de la custodia, ya que ella buscaba quedarse con las pequeñas en el Reino Unido y Joe pedía lo mismo, pero en Estados Unidos.

En un principio, llegaron a un acuerdo que duró meses, pero todo se torció. Turner confesó en Vogue que para ella fueron "los peores días de su vida" antes la prensa que apuntaba a que ella era muy fiestera y él quería quedarse en casa con sus hijas.

Joe Jonas y Sophie Turner: caminos separados en el amor

Más allá de esta batalla judicial, ambos han hecho su vida en lo que respecta en el plano amoroso. En noviembre de 2023, la actriz fue vista besándose con Peregrine Pearson en París. Un romance que se confirmaría en diciembre de aquel año, según Us Weekly. En redes sociales, Turner ha felicitado al aristócrata por su cumpleaños en una serie de imágenes que evidencian su química.

A su vez, Joe Jonas ha sido relacionado con la modelo Stormi Bree a raíz de ser vistos en el aeropuerto privado de Cabo San Lucas (México) en enero de este año. Aunque en junio de este año, Demi Moore y el cantante desataron los rumores de su romance tras ser vistos en Cannes, tal y como comparte Mundo Deportivo.