Sophie Turner rompe su silencio sobre el tenso divorcio con Joe Jonas: "No fui fuerte para defenderme"

Sophie Turner y Joe Jonas no han vivido un divorcio sencillo y llevan en los tribunales casi un año por la custodia de sus dos hijas Willa, de 3 años, y Delphine, de 1. El principal motivo de las disputas fue que ella quería la custodia total para mudarse con las pequeñas a Reino Unido, mientras él solicitaba lo mismo en EEUU.

Durante varios meses, llegaron a un acuerdo por el que pasarían dos semanas con cada uno de ellos trasladándose de país, sin embargo, a los pocos meses no quedaron satisfechos con el resultado y regresaron a la justicia.

La actriz británica, que durante este año ha sido muy discreta y no se ha pronunciado, ha roto su silencio para la edición británica de Vogue destacando que la prensa se cebó con ella y fueron "los peores días de su vida", ya que contaban que ella era una mujer fiestera y él prefería quedarse en casa con sus hijas.

Joe Jonas y Sophie Turner

"Recuerdo que estaba en el set de la serie Joan, me contrataron para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijos estaban en Estados Unidos y no pude llegar a ellos porque tenía que terminar Joan. Y todos estos artículos empezaron a salir...", ha confesado muy apenada.

Y ha aclarado cómo se sintió: "Me dolió porque realmente me torturo por completo con cada movimiento que hago como madre: ¡la culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí mismo: 'Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera'".

"Es insondable la cantidad de gente que simplemente inventa cosas y las publica basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia", ha detallado sobre unas imágenes que se difundieron de la fiesta de fin de rodaje de la mencionada serie.

"Hubo algunos días en los que no sabía si iba a lograrlo"

El divorcio en sí con Joe Jonas fue muy complicado porque llegó a denunciar que su ex había retenido a las pequeñas en EEUU y no les daba el pasaporte: "Hubo algunos días en los que no sabía si iba a lograrlo. Llamaba a mi abogado y le decía: 'No puedo hacerlo, de verdad que no'".

"Nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme. Y luego, al final, tras dos semanas estancada, alguien me recordó que eran mis hijas por quienes estaba luchando. No lo hubiese hecho por mí misma, pero encontré la fuerza por ellas", ha dicho.