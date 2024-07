Joe Jonas presenta su segundo disco en solitario 'Music for people who belive in love'

Te interesa

Joe Jonas es uno de los hermanos de la famosa banda Jonas Brothers, quienes comenzaron cantando de forma natural, se convirtieron en estrellas internacionales, y hoy años después siguen en el foco mediático.

Los Jobros, como también son conocidos los jóvenes, fueron chicos Disney y participaron en numerosos proyectos de la marca que les llevaron a conocer el verdadero éxito.

El triunfo alcanzado por Nick, Kevin y Joe era incalculable y sus canciones y ellos eran conocidos por todo el mundo. Pero tras ocho años decidieron tomar rumbos diferentes, algo que impacto y decepciono a sus fanáticos.

Joe comenzó su carrera en solitario en 2011 con su primer single, See No More, que pertenecía a su disco debut, Fastlife.

Y hoy, trece años más tarde, publicará su segundo disco en solitario: Music for people who belive in love.

Su nuevo disco

El nuevo trabajo del cantante vendrá cargado de temazos, que obviamente serán analizados por todos sus seguidores, pues después de su ruptura con la actriz Sophie Turner y la modelo Stormi Bree.

¿Será un disco lleno de indirectas? Lo que sí sabemos es que en su nuevo proyecto tratara todas las emociones que ha sufrido el cantante a lo largo de este tiempo.

Algo que ya ha demostrado en su avance de algunos segundos del tema, Even baddies get saddies, y tras confirmar que Work it out, será su primer single.

El nuevo proyecto del estadounidense verá la luz el 18 de octubre de 2024, según ha publicado en sus redes sociales.

La polémica gira de los Jonas Brothers

Tras su paso por Latinoamérica, anunciaron gira por Europa y con apenas varias semanas de antelación, los hermanos publicaron en sus redes sociales que cambiarían las fechas del tour por las ciudades europeas.

Algo que causo frustración entres sus seguidores, incluso muchos de ellos comenzaron a solicitar la devolución de sus entradas. Los fans también se disgustaron por la causa de la cancelación y es que ellos entendían que fuera por enfermedad o por algún compromiso familiar, lo que no podían comprender era que retrasaran todo por un supuesto proyecto.

Aunque no se sabe realmente cuál era el proyecto por el que trastocaron todo el tour, se rumoreaba que podría ser a causa de la operación a la que se tuvo que someter Kevin Jonas, debido a un cáncer de piel.

Su divorcio con Shopie Turner

El 6 de septiembre de 2023, el cantante Joe Jonas y la actriz de Juego de Tronos, Shopie Turner, anunciaron su separación tras varias semanas llenas de incertidumbre.

A esto habría que añadir la venta de la mansión que ambos compartían en Miami y que obtuvo un valor de más de 10 millones de dólares.

Hoy, casi un año después, vuelven a comenzar un proceso judicial por su divorcio y la custodia de sus hijas Willa de 4 años y Delphine de 2.

La actriz interpuso una demanda contra el cantante por retención indebida después de que supuestamente retuviese los pasaportes de sus hijas. Desde entonces han surgido muchas teorías que engloban a los dos artistas, su separación y la educación y crianza de sus dos hijas.