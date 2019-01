Soraya estalla contra los que la acusan de operarse

Una vez más, los haters de Soraya han cargado contra ella por un tema físico. "Con todos mis respetos no te operes más. Ya la cara no es la misma. Maquillada estás ideal pero sin maquillar no eres tu", comentaba María José Calvo Ortega, una usuaria, en su foto con su marido Michael durante un evento. Y como éste, decenas de comentarios criticando lo mismo.

Los usuarios de Instagram acusaban a la cantante de haberse realizado algún retoque de cirugía estética en la cara, como ya le ha pasado en otras ocasiones.

Sin embargo, la cantante ha negado en rotundo que se haya sometido a ninguna intervención y, cansada de que la cuestionen y critiquen, ha publicado un texto en el que pone las cartas sobre la mesa y se defiende de las acusaciones sin fundamento. La publicación alcanza más de 20 mil 'me gusta' y en la imagen podemos ver a Soraya lucir el nuevo tatuaje que se ha hecho en el pecho.

"No señores! Ni cirugía ni tonterías! Me hago mayor! Me cambio de color el pelo,pruebo nuevos maquillajes, engordo, adelgazo, pero cirugías no! Que estoy harta de decirlo! No tengo tiempo para cirugías, y si me las hiciese lo diría sin problema como ya hice con las anteriores. Queridas “amigas” esas que venís a recriminarme en mis post mis cambios de imagen como si fuesen producto de las cirugías y luego por privado me preguntáis el número del cirujano... No le deis más vueltas hermanas,no es producto de nada más que de vuestras inseguridades,de vuestro poco amor,de un poquito de envidia y alguna cosa más Sabra Dios que andan por vuestras cabezas... Tengo 36 años , he vivido muchas experiencias en la vida, he sido madre, he trabajado a destajo, he madurado, he llorado y he reído, me cuido y me quiero ... pero aún así! Vosotras pensáis que lo que soy es producto de un cirujano. Yo seguiré subiendo mis fotos por compartir con los que me quieren bien mis momentos,ellos sabrán apreciar la magia de las fotos ,vosotras solo os seguiréis fijando en lo físico".