Soraya zanja la polémica de su supuesto problema de delgadez con una foto desnuda en redes sociales

¿Un mal ángulo? ¿Una mala iluminación? Lo cierto es que los fans de Soraya se asustaron al ver la foto de la cantante en la terraza tomando el sol y llenaron su publicación de comentarios del tipo: "Te veo muy delgada, cuídate", "algo más de peso te iría bien, se te ve súper delgada" o "hasta se te ven las costillas".

La cantante rápidamente quiso acallar las especulaciones y subió a su Facebook una foto desnuda de perfil en la que pueden verse sus curvas y que borró al poco tiempo de publicar, pero en la que decía: “Que conste que no quería subir una fotografía así, pero no me han dejado otra opción”.

“He tenido que leer cosas bastante fuertes y no es cuestión de asustar a mis padres, que viven lejos de mí y a veces tienen que leer cosas y ver noticias que no son ciertas, ya sabéis cómo son las mamás y los papás. No me parece lógico que la prensa ande tonteando con un tema tan serio como es la anorexia, que no es mi caso absolutamente, como podéis ver en la siguiente foto. Me parece un tema muy delicado como para andar hablando de eso”, entre otras cosas.

Nos alegra ver que no se trataba más que de una mala iluminación jugando una mala pasada a la artista, porque a juzgar por otras imágenes que tiene Soraya en bikini en su cuenta de Instagram e incluso un vídeo bailando con un body, ¡la cantante tiene un cuerpo envidiable! ¿Qué os parece a vosotros?