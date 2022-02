"No soy bisexual": Mario Vaquerizo niega que tenga una relación abierta con Alaska

Su verborrea, su espontaneidad y su moderado histrionismo han despertado muchas incógnitas a lo largo de los años. Aunque se dio a conocer al gran público una vez consolidó su relación con Alaska, hubo quien se atrevió a dudar de la veracidad de ese amor.

Han pasado 22 años desde que el que un día fuera fan de Olvido Gara se convirtió en su compañero de viaje y aunque han demostrado tener una de las relaciones más consolidadas del panorama nacional, Vaquerizo, de 48 años, continúa saliendo al paso de los que cuestionan su sexualidad.

En una entrevista con la revista Pronto, el vocalista de las Nancys Rubias asegura que su matrimonio goza de buena salud. "Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo", cuenta antes de analizar el secreto de este éxito: "Nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad".

Esta frase despertó la curiosidad del periodista, que quiso indagar si con "espacios de libertad" se refería a los que otorga una pareja abierta. "No. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta", contestaba Vaquerizo.

El tema de su sexualidad llegó a colación del calificativo que el músico utilizó para definirse durante la conversación. "Soy una mariquita inquieta, a la que le gusta todo lo que le proponen", dijo sobre lo polifacético que es laboralmente hablando."La palabra mariquita no es un insulto, me la aplico a mí y a mis amigos", aclaraba.

Tras utilizar este término, Vaquerizo negaba que estuviese relacionado con su orientación sexual. "No soy bisexual, si lo fuera no estaría con mi mujer. Y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos…", aseguró.

La pareja se casó en el año 1999 en Las Vegas, con Vaquerizo vestido de Elvis Presley. "Lo mejor que he hecho en mi vida", celebraba Vaquerizo en una foto que colgó para recordar su 22º aniversario.