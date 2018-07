Aerosmith amenaza con demandar a Donald Trump

Al candidato a la presidencia no paran de salirle enemigos en el mundo del artisteo, donde se ha encontrado con un frente común que sumaba este fin de semana un nuevo miembro, Steven Tyler. El líder de Aerosmith, a través de sus abogados, ha instado al magnate a retirar el tema Dream On de sus eventos electorales.

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso Entertainment News, el artista nunca concedió permiso al candidato republicano para utilizar los singles de su banda para los mítines u otras reuniones de campaña. Por eso, solicita que deje de reproducirse su música lo antes posible. "Trump para presidente no tiene el permiso de nuestro cliente para utilizar Dream On o cualquiera otra música en el marco de la campaña electoral, ya que da la impresión de que Tyler está conectado o apoya la candidatura presidencial del señor Trump", decía la carta en la que los letrados piden el cese de la utilización del tema.

Asimismo, el equipo que asesora a la estrella musical confirmó al canal de noticias que era la segunda misiva que se mandaba a los jefes de la candidatura del empresario. "Esto no es una cuestión política ni personal con el señor Trump, Steven trabaja incansablemente con republicanos y demócratas sobre la reforma de los derechos de autor y su posición siempre ha sido coherente en relación a los derechos de autor y la propiedad intelectual", decía Dina LaPolt, abogada del que fuera jurado de American Idol. "Simplemente, se debe obtener el permiso de los creadores de la música. Steven escribió el 100% de Dream On y esto es por el uso no-autorizado de su propiedad. Steven es un afiliado republicano", continuaba la defensora del compositor.

Pero el padre de Liv Tyler no ha sido el único músico que le ha plantado cara al millonario de 69 años. A principios de verano, el cantautor canadiense Neil Young compartió con algunos medios su descontento porque el candidato utilizara la canción Rockin' in The Free World para el anuncio de su candidatura. Muchos artistas prefieren mantenerse al margen del mundo de la política, como el líder de REM, Michael Stipe, que en su Facebook aconsejaba no utilizar sus canciones en actos políticos.