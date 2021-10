La surrealista propuesta de Cristiano Ronaldo a Kiko Rivera: "Le pedí un millón de euros"

Kiko Rivera ha explicado un divertida anécdota que le ocurrió con Cristiano Ronaldo en el programa de Uno más uno son tres, presentado por Joaquín y Fernando Romay.

En la distendida entrevista, salió el nombre del astro portugués, a lo que Kiko espetó "No me hables de Cristiano... ¡qué rata es!". Frente a esta afirmación, Romay quiso saber más sobre por qué el DJ opinaba esto del futbolista.

Kiko empezó explicando que cuando salió de GH Dúo le llamó Beto, portero del Sevilla portugués, y le preguntó si le podía dar su teléfono a Cristiano Ronaldo, que quería hablar con él.

Antes de hablar con Cristiano, Kiko pensaba que el futbolista lo había visto por televisión y quería contratarlo como DJ para sus fiestas, pero nada más lejos de la realidad.

"Me despierto de la siesta y veo un WhatsApp de un teléfono muy raro medio en portugués, medio en español. Y lo llamo y lo que quería era ponerme pelo. Había abierto una clínica en Madrid y que quería ponerme pelo", ha explicado entre risas.

"Le dije a mi representante que lo llamase y le dijese que no me quería poner pelo, Que me pagase un millón de euros por cada pelo que me ponga", ha continuado bromeando asegurando que no le volvió a llamar nunca más. "Tendría que haberle pedido menos, por 100.000 me hubiese puesto pelo", ha concluido arrancando una carcajada de Joaquín.

Puedes ver este momentazo a partir del minuto 9.30: