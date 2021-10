El dardo de Chabelita a Isabel Pantoja y Kiko Rivera en la boda de su prima Anabel: "No estás sola"

La ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha sido uno de los temas centrales del enlace. Eso sí, Chabelita no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a su hermano y su madre por no asistir.

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha sido una de las bodas más esperadas del año, después de varios aplazamientos a causa del Covid. Sin embargo, la ausencia de Kiko Rivera e Isabel Pantoja tras la muerte de Doña Ana –la madre de la tonadillera– ha empañado el enlace.

Sin embargo, Isa Pantoja 'Chabelita' sí ha querido estar en el día más importante de la vida de su prima hasta el momento e incluso protagonizó uno de los discursos de la noche, con sentidos dardos para su madre y su hermano.

"Yo no tenía nada preparado porque lo pensaba hacer aquí, pero con todo lo que ha pasado voy a decir lo que siento en este momento, que es mucha felicidad. Me da mucha pena, me hubiese gustado que hubiesen estado más personas, y tú lo sabes. Siempre has hecho muchas cosas por nosotros, para que la familia esté bien y creo que hoy necesitabas de nosotros, porque te lo mereces. Estoy aquí para ti, de verdad que me alegro de que hayas cumplido tu sueño de casarte aquí", ha explicado.

"Lo único que quiero que sepas es que te quiero un montón, me acuerdo de los buenos momentos que hemos pasado en la familia cuando éramos pequeñas y hacíamos obras de bailes, prácticamente es como si fuésemos hermanas. Nos tienes a Albertito y a mí para apoyarte en todo. No estás sola porque hay mucha gente que te quiere y yo soy una de ellas", ha recordado durante su discurso, visiblemente emocionada.

Anabel e Isa Pantoja se abrazan durante la boda. // GTRES

Una boda al estilo canario

Celebrada en la isla de La Graciosa, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han dado el 'sí, quiero' en un enlace donde no han faltado los recuerdos para la recién fallecida Doña Ana, apenas unos días antes de que se celebrara el enlace. Sin embargo, la insistencia de Isabel Pantoja, que finalmente no asistió a la ceremonia, hizo que la colaboradora de televisión se replanteara la posible cancelación.

Así, Anabel también ha dedicado unas emotivas palabras a su abuela: "A ella le habría encantado verme vestida de blanco y delgada, así que me imagino que me estará viendo muy guapa".

Amantes absolutos de Canarias, los novios no han dejado pasar la oportunidad de organizar una boda al más puro estilo isleño. En la playa, con todos los invitados vestidos de blanco y con muchos aperitivos y comida típica canaria –desde papas arrugadas con mojo hasta una gran variedad de quesos–, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han disfrutado de sus primeras horas como marido y mujer.