El susto de Soraya Arnelas al perder dos décimos premiados de la Lotería del Niño

Soraya Arnelas ha compartido con sus seguidores los momentos de angustia que vivió cuando se enteró que tenía dos décimos premiados de la Lotería del Niño pero que no los encontraba por ningún lado.

"Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado ‘El Gordo,’ pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel", explicaba la cantante a través de Instagram Stories.

Soraya no desveló ni cuál era el número premiado ni la cantidad que había obtenido por cada décimo, aunque no es la primera vez que tiene suerte en este tipo de sorteos. La ex concursante de OT ha explicado en alguna ocasión que hace años le tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad. Y parece que la suerte continúa de su lado, ya que, como ha desvelado más tarde, finalmente encontró los dos décimos "perdidos" y compartió una foto del resguardo con el número: 40160.