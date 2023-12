Las tajantes palabras de Aitana contra aquellos que critican su baile de 'miamor'

Aitana ha dado un cambio de 180º en su nueva era Alpha. Detrás queda el pop chicle que la encumbró a la fama con su primer disco o el sonido rockero que pudimos escuchar en 11 razones. El siguiente paso de la artista catalana ha sido un estilo electrónico y cañero perfecto para sonar en cualquier discoteca.

Y entre unas sorpresas y otras, llegó el baile de miamor, su colaboración con Rels B. La primera vez que lo vimos fue en su concierto en Valencia -la primera parada de su gira- y no dejó a nadie indiferente. Show tras show, lo ha repetido y todavía hay personas que no están muy de acuerdo por ser "demasiado provocativo".

Ha recibido muchas críticas y se ha cansado, como ha contado en su reciente entrevista en Rolling Stone. Aitana ha reivindicado que su carrera evoluciona y si eso significa atreverse con bailes o atuendos más arriesgados, lo hará. "Es el momento en el que estoy. Si me apetece enseñar más, enseñar menos, hacer un baile o hacer otro baile, no es porque quiera crear una polémica. Yo no vivo por lo que diga la gente, simplemente me siento en ese momento de mi vida y me siento más segura", ha revelado.

Del mismo modo, parece que ha ganado confianza, algo que no se va a ir: "Yo creo que si estuviese en la época de 11 Razones me volvería a poner el vestido que me puse hace unos días, y me daría igual".

Aitana en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia)

Le han dicho, incluso, que se trata de una estrategia de marketing para vender más, pero no es cierto: "Me han llegado comentarios por lo que me he puesto o por el baile que hago en ‘miamor’ de ‘Esto lo hace para vender más’. Pues mira, yo lo siento mucho, pero mi gira se vendió súper rápido en España, y me siento súper orgullosa de que eso sea así".

"Yo no vivo por lo que diga la gente, simplemente me siento más segura"

La intérprete de Luna reconoce que en general ha escuchado siempre más al público que a su equipo porque "es ella quien da la cara". Esto ha terminado al darse cuenta que "nunca le vas a gustar a todo el mundo": "No fue tan pensado, de verdad. Simplemente ha sido el proceso de mi vida. He crecido y me han pasado muchas cosas a nivel personal. Antes era: ‘Ay, no me gusta mi cuerpo’, ‘Ay, me veo muy delgada’ y entonces te tapas".

"Al final hay mucha gente que te quiere, pero también hay gente a la que no le gusta lo que haces, y te va a intentar bajar", ha reivindicado.

Aitana "no se sentía cómoda" cantando reggaeton

Aitana ha recordado lo mucho que le costó sentarse a trabajar en el disco Alpha porque no tenía tiempo para pensar en el concepto: "Estaba tan sobrepasada de trabajo haciendo giras sin parar, que era un poco difícil meterme en el estudio y que me salieran cosas, porque me sentía muy abrumada con todo alrededor mío. Las cosas que me salían no tenían ningún tipo de hilo conductor. Me esperé a definir bien el concepto y me fui a Los Ángeles y a Miami. Me enterré en el estudio y ahí salió Alpha".

Quería atreverse con el reggaeton, pero lo descartó rápido porque no se veía cómoda.

"Quería hacer música más de club, porque estaba en ese momento de bailar un poquito más, un pelín más oscuro, y a la vez divertido. Yo no soy artista que pueda hacer reggaeton, porque no me pega nada, nunca he hecho y no me sentía tan cómoda haciéndolo. Dije, ‘¿Qué es lo que puedo hacer dentro del pop que sea más bailable?’. Me salió la música un poco más techno y electrónica".

Han pasado seis años desde su paso por OT y podemos decir que Aitana es una de las artistas españolas más importantes.