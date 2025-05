C. Tangana y Mora, pillados grabando un videoclip juntos en Madrid

C. Tangana | Getty

Aunque nunca ha renunciado del todo a su faceta como cantante, pocos esperaban que C. Tangana volviese a la música de manera inminente.

Su carrera como director ha despegado por todo lo alto tras conseguir dos Premios Goya por La guitarra flamenca de Yerai Cortés, así que la inmensa mayoría esperaba que continuase maquinando ideas tras las cámaras.

Sin embargo, algo parece haber cambiado. Antón Álvarez se ha vuelto a poner como protagonista durante el rodaje de un misterioso proyecto junto al cantante puertorriqueño Mora.

Así lo confirman las fotografías que ha podido captar @iluzon_ en la Plaza de Colón de Madrid, en las que se ve a C. Tangana luciendo un traje blanco y gafas de sol que le devuelven a esa estética de dandy suburbano que tanto explotó con El Madrileño,

Aunque lo más probable es que se trate de una colaboración para el próximo disco de Mora, de momento no hay nada confirmado. Lo que sí está claro es que la música no ha desaparecido, de ninguna manera, de la vida de C. Tangana.