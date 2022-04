Tania Llasera responde a Adriana Abenia por criticar un anuncio de bikinis que hace apología de la obesidad

Lo que tú dices me representa cero patatero, escribe Tania Llasera al final de su última publicación en Instagram Stories. La presentadora dedica este mensaje a su compañera Adriana Abenia, quien se ha convertido en tendencia en redes sociales por criticar un anuncio de bikinis que, según ella, hace apología de la obesidad.

"Las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestir, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres", dice Adriana Abenia en su comentado y criticado mensaje. Tania Llasera no es la única que se ha encendido al leer sus palabras.

Qué dice el mensaje de Adriana Abenia

Adriana Abenia critica un anuncio de bikinis en el que aparecen cuatro chicas de distintas tallas corriendo en bikini. Lucen cuerpos muy diferentes pero las cuatro se muestran felices y sonrientes. A la presentadora parece no gustarle que la persona de más peso se exhiba así.

"Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL", empieza el mensaje de Abenia. "Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", añade.

"Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los hueso. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", termina la presentadora, a la que no le han parado de lloverle críticas en Twitter. Muchos han compartido su mensaje matizando sus palabras.

La respuesta de Tania Llasera a Adriana Abenia

Entre todas esas críticas se incluye la de Tania Llasera, que, sin querer montar la guerra, ha sido muy clara en su mensaje de Instagram Stories.

"A ver qué ya no sé ni por dónde empezar contigo, amore... Para empezar esto no es una guerra de quien ganó más kilos, te aplasto en esto hermana. Hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada. Es decir; tú, tú y tú también, tenemos tallas para todas. Por fin llegan los bikinis que se adaptan a ti... Seas como seas", celebra Tania Llasera en su valoración del anuncio.

"La mujer a la que tú tildas de 'obesa' es surfera, y se llama Malia Kale Opaa; y no creo que se la pueda juzgar y etiquetar como 'obesa' tan solo con verla en una foto, sinceramente. Lo peligroso, amiga, mía, es cosificar a una mujer, reducirla a su imagen, y después asumir a la ligera que es obesa. Y abrir un debate sobre ella, eso sí que es demagogia gratuita. Hay de todo en el mundo y esa es su belleza, hay gordas sanas y delgadas tóxicas, y al revés. Hay diversidad en todas partes y la publicidad nos debe el representarnos a todas al fina. Ya va siendo hora", escribe Llasera.

"Pero bueno, sabes que no estoy de acuerdo contigo, ni tu conmigo me temo. Acordemos que no estamos de acuerdo y ya está. Sin más. Quiero que quede claro que lo que dices me representa 0 patetero. Nada más".

Adriana responde a Tania

El debate no se ha quedado en el mensaje de Tania Llasera porque Adriana Abenia ha querido responderle dedicándole un mensaje "con cariño" en Instagram Stories.

Esto es demagogia, y lo sabes. Yo no critico el sobrepeso, y como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas da igual la talla que tengamos. Amo ver a una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea su físico (yo misma peso 15 kilos más que cuando empecé en la tele hace 14 años, así que no ers la única que ha cambiado por fuera), disfrutar de la vida", escribe Abenia para luego matizar. "Ahora bien, fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso".

Adriana Abenia termina con un mensaje directo a Tania Llasera: "Sé que defender los kilos de m´sa es parte de tu esencia en redes y lo respeto. Pero no es sana ninguna de lsa dos posturas, pregúntale a tu médico a ver qué opina. Con cariño".