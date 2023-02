Taylor Lautner volvería atrás en el tiempo para defender a Taylor Swift del ataque de Kanye West

Casi 14 años después del encontronazo de Taylor Swift y Kanye West en los MTV VMA'S 2009, Taylor Lautner, por aquel entonces novio de la cantante, ha dicho que se arrepiente de su reacción y de no haber defendido a su expareja.

Durante la celebración de los premios en los que Taylor Swift ganó la categoría Mejor Vídeo Musical Femenino con You Belong With Me, el rapero decidió interrumpir a la artista durante su discurso, menospreciando su trabajo y ensalzando el de Beyoncé, que estaba nominada a la misma categoría con el videoclip de Single Ladies.

En su participación en el podcast The Squeeze, su mujer Taylor Dome le preguntó qué momento de su carrera escogería para revivir otra vez, y el actor de Crepúsculo se remontó a los polémicos premios musicales.

"Probablemente a los VMA de 2009 cuando presenté el premio de Taylor. No fui consciente de que Kanye no estaba bromeando", ha confesado el intérprete

"Nuestra relación era pública y yo presentaba su premio, así que se lo entregué y di cinco pasos atrás y me quedé de pie a un metro y medio detrás de ella. En la mitad de su discurso de agradecimientos, Kanye saltó al escenario", ha recordado sobre la situación.

"Apenas podía oírles, no podía verles. Estaba asumiendo que todo esto esta una broma practicada y ensayada porque ¿por qué iba Kanye a saltar al escenario e interrumpir a Taylor Swift? No tenía sentido", ha continuado explicando Lautner.

Pero fue justo después de ver el rostro de Taylor cuando se dió cuenta de que no esta ninguna broma. "Él se bajó del escenario, ella terminó y en el segundo que ella se giró y vi su cara por primera vez fue como 'Oh no, esto no ha sido bueno'.

Poco después de lo ocurrido, Taylor Swift contó que Kanye West la había llamado para disculpase de manera sincera.