Taylor Swift abre una nueva era en París e incluye canciones de 'The Tortured Poets Departament'

Después de arrasar en Estados Unidos y Latinoamérica, Taylor Swift ha arrancado su periplo por Europa con The Eras Tour, que recalará en Madrid los próximos 29 y 30 de mayo.

París ha sido la primera ciudad que ha visto la nueva puesta en escena de la cantante. Este jueves, la cantante ha confirmado lo que muchos ya intuían. Taylor ha incluido una nueva era, la número 11, a su setlist. Corresponde a su último disco de estudio, The Tortured Poets Departament, en el que repasa las etapas del duelo tras su ruptura después de seis años con Joe Aldwyn.

Así, el Eras Tour añade un nuevo concepto que incluye siete nuevas canciones, nuevos vestuarios para prácticamente todas las eras y nuevas escenografías.

Las canciones de The Tortured Poets Departament que están en el Eras Tour:

But Daddy I Love Him

So High School

Who’s Afraid Of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man…

I Can Do It With a Broken Heart

A cambio de estas incorporaciones, Taylor Swift ha eliminado del repertorioThe Archer, Long Live, ‘tis the damn season tolerate it, the 1 y the last great american dynasty.

Así, se mantiene la duración del show en 3 horas y 15 minutos.

El vestuario de 'The Tortured Poets Departament'

La escenografía de 'I can do it with a broken heart'

So Hight School

Fortnight

Who’s Afraid Of Little Old Me?

Down Bad

Nuevos outfits para diferentes eras:

Folklore y evermore se unen.

"Las hermanas están reunidas... Puedes llamarlo folkmore o everlore. Como quieras, siempre y cuando cantes Champagne Problems", dijo en el show.

1989 y RED

Lover

Midnights