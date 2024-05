Blas Cantó: "No volvería a Eurovisión porque es muy duro, pero me encanta Nebulossa, auguro un top 5"

El cantante vuelve a primera línea con una enérgica balada que es mucho más que una canción de desamor. Blas Cantó nos presenta Tú nunca me has querido y revela sus planes de futuro.

Es el príncipe del pop español, y no solo porque su último disco se llame así, El Príncipe.

El cantante tuvo hace unos días un encuentro con la mismísima Letizia Ortiz, que le contagió los aires reales. "Fue muy maja, yo me la esperaba así. Es guapísima y tiene unos ojazos", recuerda.

Blas Cantó canta al desamor en Tú nunca me has querido, un tema escrito para alguien con nombres y apellidos. Si no pilla las indirectas, no será por el afán de Blas. "Le he hecho tantas canciones ya... El álbum debería llamarse como su nombre", dice el cantante, al que incluso le llaman Shakira por los recaditos de sus letras.

La canción supone el inicio de algo nuevo para el artista, que por primera vez prioriza sus deseos y su opinión profesional ante la del resto. "Esto marca un camino importante porque en algún momento de mi vida escuché demasiado a todas las personas de mi alrededor. Escuché los sonidos que me decían... Y fue una cagada, porque al final matas la esencia del artista, se muere, porque al final todos sonamos igual", asegura. "Creo que lo más sano es tomar las riendas de tu vida, saber quién eres y qué quieres hacer", afirma, decidido.

Tiene claro qué quiere mostrar como artista, y "hacer el pinga" encima de un escenario no es su rollo. Para eso ya tiene las fiestas de hasta 70 personas que organiza en su casa. "La primera fiesta del año suele ser Eurovisión, pero este año no puedo porque me voy a unos premios. Luego está Burning Man, la fiesta del cumpleaños de mi chico, en agosto, y en mi cumpleaños es Halloween. Vino Eva Soriano la última vez", recuerda.

Con esta fama de buen organizador que se ha creado, Lalachus no ha tardado en pedirle algunos "tips" y consejos que no pueden faltar en su boda. "Eso es diferente, yo a una boda no invitaría a nadie, pero no puede faltar un mariachi", dice el artista, que además en este nuevo tema ha incluido tintes de música regional mexicana.

En Eurovisión vivió una experiencia brutal. Tenía "un dramón" en su familia que le impidió disfrutar al máximo del certamen. "No volvería a Eurovisión porque es muy duro, hay que ir muy preparado emocionalmente. Yo ya lo he hecho, así que no hay que ser avaricioso", dice, en tono de broma. Eso sí, se ha declarado fan de Nebulossa y su tema Zorra. "Vi al público vibrar y me encanta", celebra, apuntando a que España puede quedar incluso en el top 5. En poco más de 24 horas, Mark y Mery se subirán al escenario de Malmö dispuestos a conquistar Europa.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.