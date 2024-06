Taylor Swift anuncia el fin de 'The Eras Tour'

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | GTRES

Taylor Swift está marcando un hito en la historia de la música con su gira mundial The Eras Tour, donde concentra en poco más de tres horas toda su discografía: desde su álbum debut afincado en la música country hasta su disco más reciente, The Tortured Poets Department, estrenado este mismo año.

El primer concierto del tour tuvo lugar el 17 de marzo de 2023 en Arizona, y esta semana ha llegado a la escalofriante cifra de 100 conciertos celebrados en Liverpool. Para celebrarlo, la estadounidense quiso dedicarle unas palabras a sus fans tras interpretar la versión de diez minutos de su aclamado éxito All Too Well.

"¡Este es el show número 100 de The Eras Tour! Es increíble... Para mí, no parece una estadística real. Definitivamente, esto ha sido lo más agotador, pero también lo más alegre, lo más gratificante y lo más maravilloso que me ha pasado en la vida en este trimestre", dijo haciendo alusión a la última etapa de la gira.

The Eras Tour terminará en 2024

Más allá de la celebración, la artista aprovechó este hito para confirmar aquello que más temían sus seguidores: el fin de la gira. "Creo que muchos de ustedes se preguntan cómo vamos a celebrar el concierto número 100. Para mí, la celebración del show número 100 significa que esta es la primera vez que he reconocido y admitido que esta gira va a terminar en diciembre", confesó.

"Esta gira se ha convertido realmente en toda mi vida. Se ha apoderado de todo. Creo que una vez tuve aficiones, pero ya no sé lo que eran, porque todo lo que hago cuando no estoy en el escenario es sentarme en casa y pensar en mashups de canciones acústicas, y pensar en lo que podrían querer escuchar. Incluso cuando estoy fuera del escenario, sueño con estar de vuelta con ustedes", añadió.

Con esta confesión, Taylor Swift ha erradicado las ilusiones que pudieran tener sus seguidores por seguir disfrutando de The Eras Tour más allá del 2024. Pero todo tiene un final, y el de esta gira de momento tendrá lugar en Vancouver el próximo 8 de diciembre tras más de un año haciendo vibrar a millones de personas por todo el mundo.