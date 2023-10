Taylor Swift y Travis Kelce gritan su amor al mundo paseando de la mano por las calles de Nueva York

Taylor Swifty Travis Kelce no se esconden.

El mediático romance de la diva del pop y el jugador de la NFL ha estado en el punto de mira desde que el de KC aseguró que tenía un friendship braceletcon su número para regalarle a Taylor en The Eras Tour pero no logró hacérselo llegar.

Muchos internautas dudaron que realmente existiese una relación hasta que vieron a la intérprete de Cardigan vestida con los colores de los Chiefs en el palco VIP junto a la madre de Travis, y han sido tres las ocasiones en las que ha acudido al estadio para apoyarle.

Después de mucha especulación y de alguna que otra foto robada después del partido, Taylor y Travis han salido a pasear de la mano como cualquier otra pareja por las calles de Nueva York después de la aparición sorpresa de la cantante en SNL para presentar a su mi amiga, la rapera Ice Spice.

Las imágenes de la pareja rebosan romanticismo en estado puro, es que no se han soltado de la mano en un solo momento y ha sido muy caballeroso con Miss Americana: Kelce no ha dudando en tomar de la mano de su chica para ayudarle a salir del coche, ha sujetado su bolso, le ha cerrado la puerta y la ha protegido como si fuese su tesoro más preciado.

Tampoco han faltado los gestos cariñosos, las sonrisas genuinas y las miradas cómplices entre ellos, y es que en cada una de las fotografías que los paparazzi han tomado de la pareja irradian luz, romance, ilusión, y un gran orgullo del uno por el otro.

Además de pasear, la doble T ha acudido a un restaurante a cenar, y posteriormente se han acercado a saludar al equipo de cocina pero, una vez más, sin soltarse de la mano. Los testigos cuentan que no faltaron las muestras de cariño y que el jugador le puso el abrigo a la cantante antes de marcharse.

Como dirían los swifties he let her bejewled.