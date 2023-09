Taylor Swift, emocionada en el partido de Travis Kelce: se confirma el romance

Parece que la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce ha cuajado.

Después de un tiempo de coqueteo, la artista y el deportista ya se dejan ver juntos. Tanto es así que incluso abandonaron el recinto en el mismo coche.

La artista disfrutó este domingo del encuentro entre los Kansas City -equipo de Travis Kelce- y los Chicago Bears y además de emocionarse con cada jugada, se sentó al lado de la madre de Travis.

Muy cercanas, ambas animaron durante el encuentro y celebraron los puntos que marcó el jugador.

Las imágenes de Taylor en el estadio corren como la pólvora en las redes sociales, donde sus fans han celebrado verla así de contenta después de meses subida al escenario con The Eras Tour, que volverá a arrancar el próximo mes de noviembre en Argentina.

"Taylor está muy concentrada en el trabajo y en salir con sus amigas. Travis la invitó y, por supuesto, ella dijo que sí... Simplemente pensó que era una manera fantástica de pasar el domingo", asegura Pop Base. Tanto la cadaena Fox, que retransmitió el show, como el público presente, grabaron a la cantante realmente entusiasmada con el encuentro.

La presencia de la artista se convirtió en todo un acontecimiento, y no solo entre los asistentes. Los compañeros de equipo de Kelce le ayudaron a lucirse en varias jugadas en el Arroweah Stadium. "Sabía que ella estaba en la casa... ¡Así que sabía que tenía que pasarle el balón a Travis!", aseguraba, muy divertido Patrick Mohomes, el quarterbeck de los Kansas City.

Un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los fanáticos fue el estilismo que el jugador eligió para el postpartido.

Kelce se puso un traje estampado en color blanco y azul, un modelo firmado por Kid Super Studios que curiosamente se llama 1989 Bedroom Painting Set.

Muy cercanos y sonrientes, la pareja abandonó en estadio en el mismo coche.

Asi, todo apunta a que el cortejo que Kelce inició en uno de los shows de The Eras Tour ha funcionado.

El deportista había acudido a un concierto de The Eras Tour, para el que fabricó una serie brazaletes de la amistadcon la intención de entregarle uno a Taylor junto a su número de teléfono.

En aquel momento ella no aceptó, pero la insistencia del jugador parece haber funcionado. "Me decepcionó que ella no habla antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco herido por no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella", explicó el propio Kelce en el podcast en el que charla con su hermano, New Heights.