Taylor Swift vende 1,3 millones de copias de '1989' y retira su música de Spotify

Taylor Swift no se conforma con ser número 1 en ventas si no que además ha batido récords con su nuevo álbum 1989. Tan sólo en su primera semana a la venta ha vendido más de 1,3 millones de copias superando el récord que tenía Britney Spears desde hace 14 años con su Oops! I did it again y el de Eminem con su The Eminem Show.

Y es que aunque ya no se vendan tantos discos como hace años debido a la piratería digital el hecho de ponerlo a 0,99 dólares (técnica que ya utlizó Lady Gaga) ha hecho que hayan aumentado las ventas.

Por otro lado, la cantante ha retirado toda su música de la plataforma en streaming Spotify sin dar ninguna explicación. Por su parte, Spotify le suplica que vuelva con el siguiente comunicado:

""Amamos a Taylor Swift, y los 40 millones de usuarios que tenemos la aman aún más. Casi 16 de ellos han escuchado alguno de sus temas los últimos 30 días, y está presente en más de 19 millones de playlists. Esperamos que cambie su opinión y se una a nosotros para seguir avanzando en este proyecto de economía musical que funciona para todos. Creemos que los artistas tienen todo el derecho de cobrar por su trabajo y estar protegidos contra la piratería. Por eso devolvemos el 70% de nuestros ingresos a la comunidad musical"

Así que tendremos que esperar si a la rubia se le ablanda el corazón y vuelve a dejar su música para que podamos escucharla o si por el contrario se trata de un acuerdo de exclusividad con alguna otra plataforma en streaming.

We were young when we first saw you but now there’s 40MM who say stay, stay, stay. It’s a love story baby #justsayyes pic.twitter.com/n6tHkG8GCq — Spotify (@Spotify) noviembre 3, 2014

Mientras se decide anuncia su The 1989 World Tour: