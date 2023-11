Todas las veces que Selena Gomez ha dejado las redes sociales y por qué lo hizo

Selena Gomez y las redes sociales no se llevan muy bien.

Las redes sociales son un arma de doble filo: por una parte, son un gran elemento de distracción, entretenimiento y manera de estar en contacto con tus amigos y familiares; pero por otra, es un generador de inseguridades, problemas, críticas y ciberbullying, y no todo el mundo tiene el mismo resultado con ellas.

La artista ha pasado verdaderamente malos ratos en estas aplicaciones desde hace casi una década, y es que cuando eres una de las personas más famosas y con más seguidores del mundo, es muy fácil que alguien que se esconde tras un user y avatar falso pueda enviarte comentarios hirientes o amenazas a quedar impune.

Su relación con las redes sociales

En enero de 2022, la protagonista de Only Murder in the building recordó una conversación con Miley Cyrusen una entrevista con In Style, en la que habló abiertamente sobre los problemas de ansiedad y depresión que sufrió durante años y que se vieron agravados por el influjo nocivo de redes sociales como Instagram, que afectaron seriamente a su salud mental.

"Tengo problemas de depresión y ansiedad y me resultó difícil ser yo misma. No quería publicar nada en las redes sociales porque me di cuenta de que estaba en una situación en la que estaba muy bendecida. ¿Qué podía publicar o decir? Entonces se me ocurrió invitar a varias personas a entrar en mi Instagram para contar sus historias", explicó Gomez.

La artista detalló cómo, durante su juventud, Instagram se volvió adictivo y eso minaba su autoestima y seguridad: "Hubo un momento en que Instagram se convirtió en todo mi mundo y fue realmente peligroso. Cuando tenía 20, sentía que no era lo suficientemente guapa. Hubo un momento de mi vida en el que pensaba que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin maquillar".

Selena lleva muchos años trabajando en su salud mental, tanto para ella misma como para ayudar a otros, y eso le sirvió para mejorar su relación con estas aplicaciones. Actualmente, la cantante comparte muchos selfies mostrándose más natural que nunca y sin ocultar las imperfecciones que forman parte de ella.

Cuatro años alejada de internet

En el año 2017 la artista se despidió por primera vez de sus fans asegurando que dejaba las redes sociales, pero le duró poco este beak virtual y a los tres días volvió a publicar en sus perfiles. Sin embargo, en 2018 se despidió de sus fans con un sincero texto en el que expresó que no soportaba los comentarios negativos que estaba recibiendo diariamente.

"Actualización: Tomando un descanso en las redes sociales. De nuevo. Aunque esté muy agradecida de que las redes nos sirvan como un buen altavoz para cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida de poder dar un paso atrás y vivir mi vida en el momento presente en el que me encuentro. Y recuerda: los comentarios negativos pueden dañar los sentimientos de alguien", escribió junto a una sonriente foto en el espejo.

Ese mismo año, la artista borró la aplicación de Instagram de su móvil por más de cuatro años, así lo contó ella misma en Good Morning America en abril de 2022.

"Llevo cuatro años y medio sin conectarme a internet. Ha cambiado mi vida por completo. Soy más feliz. Estoy más presente. Conecto más con la gente", reconoció. Por aquel entonces, la fundadora de Rare Beauty tenía 143 millones de seguidores y ahora, cinco años después, triplica la cifra: actualmente cuenta con 430 millones de seguidores, y es la mujer más seguida de Instagram.

La artista también reconoció que ella no gestionaba sus propias redes sociales, sino que tenía su perfil en el móvil de otra persona: "Cuando tengo algo importante que compartir con mis fans o simplemente quiero divertirme, entonces lo hago", reveló.

Black Lives Matters en 2020

"Quiero lanzaros este mensaje rápido porque sé que últimamente no he estado publicando mucho contenido. Solo quería que supieseis que os quiero y que os echo mucho de menos", comenzó Sel diciendo a sus seguidores después de pasar una larga temporada ausente en sus redes.

La artista solo aparecía esporádicamente para promocionar alguno de sus proyectos o para apoyar el movimiento Balck Lives Matters que tuvo su apogeo en el año 2020, pero no compartía nada de su vida personal.

"También que están por llegar muchas cosas emocionantes que no puedo esperar a poder compartirlas con vosotros. Lo que ha pasado es que a principios de este año, con todo lo que estaba pasando en el mundo, sentía que no era apropiado publicar cosas que fueran demasiado alegres o dignas de celebración. Asimilar todo esto ha sido muy duro para mí y por eso me he tomado un tiempo para aprender realmente sobre lo que está sucediendo. Esta es ahora mi única prioridad", expresó sobre lo que le afectaban los problemas por los que estaba pasando el mundo por aquel entonces.

Aun así quiso enviar un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "En cualquier caso, quería haceros saber que desde ahora voy a estar un poco más presente en vuestras vidas. Os voy a mandar mucho amor y os voy a enseñar muchas más cosas de mi vida personal y de lo que he estado haciendo este tiempo. Gracias por seguir aquí y gracias sobre todo por apoyarme siempre. Os volveré a hablar muy pronto".

Por Taylor Swift y Hailey Bieber

A principios de 2023, Selena Gomez volvió a convertirse en la reina de Instagram destronando a Kylie Jenner, por aquel entonces la mujer más seguida del planeta. La artista estaba volviendo a ser más activa en redes sociales, tanto Instagram como la nueva y fulgurante plataforma, TikTok, y comenzó a publicar fotografías y vídeos en estas aplicaciones.

Pero cada interacción de la cantante suponía una oleada de críticas a su cuerpo o comentarios nocivos, y en un directo confesó a sus fans que volvía a cerrar sus redes sociales.

"Estoy muy feliz, estoy tan bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans en el mundo entero y simplemente no podría ser más feliz. Estoy bien. Me encanta como soy, no me importa, soy grande, no lo soy, no me importa. Me encanta como soy. Y sí, me voy a tomar un segundo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... ¡pero os quiero mucho! Y os veré más pronto que tarde, solo... Solo voy a tomarme un descanso de todo", se sinceró.

Posteriormente, sus fans se dieron cuenta de que esta situación se dio raíz de un vídeo de hace 10 años que se hizo viral, en el que Hailey Biebery el rapero Method Man se burlaban de Taylor Swift, la mejor amiga desde la cantante desde hace 15 años.

Hailey Bieber puso una cara de asco acompañada del gesto de meterse los dedos en la boca para vomitar al escuchar el nombre de Taylor, y una usuaria de esta aplicación compartió el vídeo junto al comentario: "Esta es la verdadera Hailey Bieber: Mala persona, una matona y bully".

Selena Gomez respondió defendiendo a la intérprete de Cruel Summer: "Lo siento mucho, mi mejor amiga es y sigue siendo una de los mejores". La actriz empezó a recibir comentarios en los que las tachaban de victimista y decidió cerrar su cuenta.

"Estoy alejándome de las redes sociales. Tengo todo el derecho a defender a mis amigos. Di lo que quieras de mí, pero no de los MÍOS, por ellos moriría. Muchas gracias", dijo antes de marcharse de las redes, confirmando que, efectivamente, se marchaba porque no podía soportar las críticas a su mejor amiga.

Su última decisión

Hace unos días Selena habló en su Instagram de su reciente ausencia en redes. ¿El motivo? La situación actual de Israel y Gaza.

"Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque tengo que corazón roto de ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. Que haya personas siendo torturadas y asesinadas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a todas las personas pero, en especial, a los niños. Mis palabras o u hashtag nunca van a ser suficientes. Sencillamente, no puedo soportar que tantas personas inocentes resulten heridas. Me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo va a conseguir. Con amor", escribía en sus stories de Instagram.

Después de publicar estas palabras, Internet se echó encima de la intérprete de Love Will Remember y le echaron en cara que no usaba su altavoz para dar visibilidad a esta situación, como si hizo con BLM, la salud mental o el feminismo.

Unos días después de este revuelo y la sarta de comentarios negativos, la artista finalmente ha decidido eliminar sus redes sociales, y así lo confirmaba a sus seguidores.

"Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta. No apoyo nada de lo que está sucediendo", así de clara y concisa ha sido la intérprete de Love Will Remeber sobre su continuidad en la aplicación de reels y fotografías.

Pocas horas después, la artista ha vuelto a usar su Instagram para comentar un fueguito en el perfil de la cantante SZA ¿abandonará realmente las redes después de esto o seguirá participando activamente en la aplicación?