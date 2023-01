Todas las veces que Tamara Falcó negó rotundamente que volvería con Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelven a ser pareja. Después de una escandalosa ruptura en septiembre de 2022 al descubrir que su prometido le había sido infiel con una mujer en un festival durante el verano, la marquesa de Griñón anuló rápidamente el enlace y tomó la decisión de cortar.

A pesar de los intentos del madrileño por recuperar a su ex, la hija de Isabel Preysler estaba muy dolida por la traición y en muchas ocasiones dejó claro que no tenía intención de volver con él, aunque sorprendentemente ha sido así. Ella misma lo ha confirmado a Diez Minutos: "Es verdad, hemos vuelto".

Pero esta reconciliación ha dejado a muchos en shock, ya que Tamara siempre se mostró hostil ante la idea de perdonarlo.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva // Gtres / GAA

El famoso "nanosegundo en el metaverso"

El día siguiente al que confirmaran que ya no estaban juntos, la marquesa de Griñón criticó duramente a su ex ante los medios: "El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo".

Y negó cualquier posibilidad de volver: "Le dije: 'Me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el Metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo".

Antes de la ruptura, la feliz pareja acudió a una boda y le preguntaron "Pero ¿permitirías unos cuernos?", a lo que respondió tajante: "¿Estamos locos o qué?".

"Me he librado"

La primera gran declaración de la hija de Isabel Preysler la hizo durante su sección habitual en El Hormiguero. Allí, confesó sentirse aliviada por haber descubierto el verdadero rostro de su ex: "Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quien me iba a casar. Me he librado".

Incluso lanzó una reflexión final. "Le dije a la Virgen: 'Si no es el hombre para mí por favor quitádmelo'. Lo que no sabía es que los planes de la Virgen era quitármelo en televisión nacional".

Tamara Falcó en 'El Hormiguero' de Antena 3 // Antena 3

Volver sería "rotundamente imposible"

En otra de sus charlas con los medios, la celebrity se volvió a referir al empresario y recalcó que una reconciliación sería "rotundamente imposible", pero que meditó mucho sobre el perdón.

"Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón", afirmó, asegurando que aún se encuentra en shock por lo ocurrido: "No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido. Todo ha cambiado radicalmente, ya no cuando salen las imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, no solamente eso, se cayeron muchas más cosas, fue un dominó".

"Yo ahora estoy muy bien sola"

Tamara Falcó explicó a mediados de noviembre que se encontraba bien sola y no quería saber más de Íñigo. "Yo tenía una vida estupenda, no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba. Mi vida no está definida por una pareja", dejó claro, cerrando cualquier puerta a tener una relación ahora mismo: "Yo estoy bien sola, solamente pienso en mi futuro".

Del mismo modo, apuntó que no mantiene a día de hoy ninguna relación con Íñigo por "prescripción facultativa" y contó que se ha cambiado el número de teléfono. Además, le deseó mucha suerte a su ex, señalando que tendría "una segunda oportunidad con otra persona".

Sin duda, el romance entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido uno de los más mediáticos del año y solo queda esperar para ver si volverán a comprometerse.