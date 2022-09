Tamara Falcó ha reaparecido este martes tras romper su compromiso de boda con Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler, que el pasado jueves anunció su boda publicando una foto en Instagram del anillo de pedida, tomó la decisión después de que empezasen a circular unos vídeos de su ahora exnovio besándose con la modelo Marina Theiss en el festival Burning Man.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado. Mis amigos que han estado ahí visitándome, mi familia... Estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Creo que si todas esta noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia, es que habría sido terrible", dijo al llegar al evento organizado por la firma de lujo Kronos Homes.

"La verdad, si no llego a tener esos vídeos...", añadió sobre la confianza depositada en Onieva. "Yo decidí apostar por mi exnovio, decidí apostar por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad", puntualizó la marquesa de Griñón, que desde que inició su relación con Íñigo Onieva se ha visto envuelta en rumores de infidelidad por parte de él. Rumores que ahora se han confirmado con un explícito vídeo.

Enamorada y confianza

Tamara Falcó está decepcionada y sorprendida: "El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo".

"Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí, la base es la confianza", dijo la joven, que confió plenamente en Onieva desde el principio. "Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema con ello pero con unos límites. Yo nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza".

Desde el principio de la relación, Tamara escuchó en medios de comunicación, e incluso de la gente cercana, las advertencias sobre el comportamiento de Íñigo pero ella las ignoró y prefirió confiar en él. "Cada uno tenía sus opiniones, pero no puedes acusar a alguien de algo tan grave sin pruebas. Es que os voy a decir la verdad, yo estaba enamorada", dijo a los medios en el evento de Kronos Homes.

El momento de decir "se acabó"

Tamara Falcó contó también que su decisión de romper el compromiso llegó al día siguiente de anunciarlo. "El viernes empezó a decir 'puede que sea verdad", dijo la marquesa de Griñón, que le respondió tajante: "Le dije: 'Me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el Metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo".

El viernes, el día después del compromiso y el mismo día de la ruptura, Tamara e Íñigo fueron a una boda rodeados de rumores. "Nos vamos a casar pese a quien le pese", dijo el entonces prometido a los medios, que preguntaron a Tamara: "Pero ¿permitirías unos cuernos?", a lo que respondió tajante: "¿Estamos locos o qué?".

Ese día fue cuando Íñigo le dijo a Tamara que los rumores podrían ser verdad y el domingo 25 los confirmó él mismo en un comunicado publicado en Stories: "En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".

El mensaje llegó cuando Tamara ya había tomado la decisión. La relación estaba rota y sigue estándolo. No hay vuelta atrás, dice Tamara que se ha vuelto a casa tras la ruptura dejando atrás el anillo de compromiso que Íñigo le regaló.