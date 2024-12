Todo lo que ha adelgazado Ibai este año

El streamer Ibai Llanos lleva meses inmerso en un reto para llevar a cabo un cambio físico radical que ha derivado en una importante bajada de peso. "Me siento muy feliz y es algo de lo que más orgulloso estoy de todo lo que he hecho en mi vida", ha explicado con respecto a este proyecto personal.

Ibai Llanos es uno de los streamers más relevantes entre la comunidad hispanohablante de internet, con millones de seguidores en decenas de países que no se pierden ningún contenido del español.

Una trascendencia que el de Bilbao se ha labrado gracias a una carrera en la que ha sido comentarista del popular videojuego League of Legends, ejecutor del evento de boxeo La Velada del Año o entrevistador estrella de celebrities de la talla del futbolsita Leo Messi o el cantante Ozuna.

Sin embargo, desde el pasado 26 de julio, Ibai ha comenzado a mostrar el que ha definido como uno de los retos más importantes de su vida: un cambio físico. El creador de contenido lleva desde ese publicando contenidos relacionados con su nueva rutina y demostrando que, semana a semana, consigue bajar de peso de forma significativa.

Cómo ha bajado de peso Ibai Llanos

Al comienzo de este reto Ibai explicó que pesaba unos 157 kilos. Una cantidad que en el presente mes de diciembre se sitúa en el entorno de los 115, una bajada de más de 40 kilos de peso que refleja el compromiso adquirdo por el streamer en este reto.

"Mis claves han sido el déficit calórico, al final no queda otra y he tenido que controlarme en momentos donde era lo que me tocaba, aunque no pasa nada por un día comer un postre o tomarse la dieta, pero yo quería hacer ese esfuerzo. La otra clave ha sido entrenar, entrenar mucho", ha explicado a sus seguidores.

Bajo la batuta de Valentín Colominas, su entrenador personal, Ibai Llanos combina una rutina de ejercicio en la que están presentes tanto ejercicios de fuerza como otros de cardio entre los que destaca caminar. Además, y como ha indicado el propio creador de contenido, ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios para mantener ese mencionado déficit calórico.

Invitados a los entrenamientos

Uno de los grandes atractivos con los que cuenta la serie de vídeos de Ibai dedicados a su cambio físico es la participación de diferentes amigos y celebrities invitados a los entrenamientos.

Una de los que más expectación han causado entre sus seguidores ha sido el acompañamiento por parte de Xokas, otro streamer muy popular en nuestro país, para realizar el Camino de Santiago. Una travesía en la que ambos recorrieron más de 170 kilómetros en ocho días y que terminó con ambos creadores de contenido llegando a la plaza del Obradoiro totalmente rodeados por decenas de fans.

Además de sus compañeros de porfesión, el vasco también ha recibido la visita de iconos de la música como Quevedo, que entrenó con él en una de sus sesiones, o Bad Gyal, que acompañó al streamer en uno de sus paseos al igual que los conocidos influencers como Lola Lolita o Jordi Wild.

Objetivo y cambio de rutina

Tal y como ha declarado el propio Ibai Llanos a sus seguidores, va a llevar a cabo un cambio en su rutina. Tal y como ha indicado, va "a perder peso mucho más lento (...) Primero, porque peso bastante menos que antes".

Un cambio en su físico que implica que la bajada de peso sea menos drástica, por lo que va a "entrenar más", explica. Además, otro de los cambios que experimentará su reto es que pasear va a cobrar mayor relevancia, de tal forma que, a partir de ahora, realizará "entre 16 y 18 series de ejercicios" y, cada día, caminará "entre 10 y 12 kilómetros".

Además, también aumentará su consumo calórico y proteico. "Voy a comer más", comenta el streamer, destacando que va a pasar de consumir "entre 2.000 y 2.100 calorías" a consumir en torno a 2.500 calorías al día, entre las cuales habrá "200 gramos de proteínas".