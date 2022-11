Te interesa Quién es quién en 'Bosé', la serie sobre la carrera y vida personal de Miguel Bosé que ya está rodada

El 17 de noviembre de 1992, Miguel Bosé se convirtió en el primer famoso en acudir al programa de entrevistas Queremos saber, presentado por Mercedes Milá en Antena 3.

Después de años desaparecido de la escena pública, el cantante de Bandido aceptaba la invitación y lo hacía para desmentir una noticia que había corrido como la pólvora por las redacciones de los medios de comunicación: Miguel Bosé había fallecido de SIDA días atrás.

La relación del cantante con la prensa del corazón siempre había sido muy tirante, los rumores y bulos sobre el lado más íntimo del intérprete llevaban circulando años, antes incluso de que triunfase como cantante, pues era el hijo de uno de los matrimonios más populares de la crónica social, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé.

El interés por este peculiar artista que había llegado para derribar prejuicios creció cuando, en 1978, con su segundo disco, Miguel Bosé, alcanzó proyección internacional. A partir de ese momento, sus sensuales bailes, sus vestuarios desafiantes y su ambigüedad sexual aumentaron la curiosidad por desvelar los secretos de su personalidad.

“Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Y si fuese drogadicto, ¿qué? ¿A quién le importa? Y si fuese maricón, ¿qué? ¿A quién le importa?”, exclamó enfurecido en el programa.

Esta fue la primera vez que se pronunció acerca del tema. Su relación con las drogas —al igual que su sexualidad– fue fruto de todo tipo de especulaciones y él no estuvo por la labor de desmentir ni confirmar nada en ese programa. Sólo quería demostrar que estaba vivo y con numerosos proyectos en los que trabajar.

Dos gramos de cocaína al día

Casi 20 años después de su entrevista con Mercedes Milá, Miguel Bosé se sentaba frente a Jordi Évole dispuesto a enfrentar las preguntas del periodista catalán tras sus polémicas declaraciones negando la realidad y los efectos de la pandemia del covid. Además, el director de Lo de Évole, al que le une una larga amistad con el cantante, aprovechó para profundizar en otros aspectos de su vida.

No tuvo reparos Bosé en hablar de la que había sido la época de mayor desenfreno de su vida. "Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias,,,", detalló para luego explicar que su incursión en el mundo de la droga se produjo por desamor. Con el corazón roto, contó, un día llamó a unos amigos a la 1:30 de la madrugada para irse de fiesta: "Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya".

A partir de ahí, la cocaína entró a formar parte de su vida. “¿Pero muy enganchado?”, le preguntó el presentador. “Casi dos gramos diarios, más el fumar maría, éxtasis…”, reconoció.

“Pensaba que drogándote eras más creativo, sí. Utilizándolo bien dan mucho bien y muchos conocimientos, unas visiones de las cosas que son revolucionarias. Cuando pasa a ser un consumo habitual pierden ese sentido, los espíritus que habitan las drogas dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos”, admitió reconociendo el error.

Las sustancias psicoactivas formaron parte de la vida del autor de Papito durante más de 20 años, hasta que decidió dejarlas a un lado, pensando en sus hijos. “Lo dejé todo el mismo día al mismo tiempo subiendo unas escaleras hacia un escenario. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años”, explicóm y sentenció asegurando que “las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales solo vienen de dentro”.

Y encendió otra mecha

Sus explicaciones sobre cómo dejó de consumir estupefacientes, atribuyendo a su fuerza de voluntad y al poder de la cabeza el haber podido desengancharse de ellas de un día para otro, encendieron un nuevo debate y provocaron la indignación de terapeutas especialistas, psicólogos y ex adictos.

“NADIE. JAMÁS. NUNCA. Nadie deja una adicción de un día para otro sin ayuda. NADIE. JAMÁS. NUNCA. Decir esto en televisión es peligroso e irresponsable, además de una aberración”, tuiteaba Javier Giner, director y guionista de cine y autor de Yo, Adicto.

Mercedes Milá tampoco pudo quedarse callada ante esta afirmación y dejó clara su postura en La Sexta: “Eso es mentira. Da una impresión de que las drogas son cualquier cosa, y que te puedes marchar de las drogas como si nada, cuando sabemos cómo son y lo que cuesta salir de ellas. A mí esto me parece moralmente inaceptable".

Aunque la periodista, con la que el cantante mantuvo durante años una estrecha relación, admitió al mismo tiempo no creerse lo de sus adicciones. “Yo no me creo una palabra de las adicciones, ni una palabra. O yo estoy totalmente equivocada o ni adicciones ni drogas ni nada de nada", aseguró con vehemencia.