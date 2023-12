Todo lo que se sabe de la relación de Alejandro Sanz y Mónica Cruz: citas y conciertos desde verano

Un affair que está rodeadaode incógnitas y sobre el que ninguno de sus protagonistas se ha pronunciado. Pero es innegable. Los rumores sobre una supuesta relación entre Penélope Cruz yAlejandro Sanz son cada vez más fuertes.

Incluso la periodista Alexia Arribas se ha atrevido a decir que en sus círculos más íntimos, la actriz se refiere al cantante como "mi amor".

También se ha hablado de numerosas citas, conciertos y cenas. Todo empezó el pasado 19 de diciembre, cuando el cantante reunió a un buen puñado de amigos y celebrities una lujosa sala de Madrid para celebrar su 55 cumpleaños. Manuel Carrasco, Pablo López, Niña Pastori... Y una presencia muy destacada, la de Mónica Cruz.

El propio artista compartió una foto en la que aparecen los dos señalados, pero con más VIPS.

"Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz", escribía el de Moratalaz.

A partir de ahí, las revistas del corazón empezaron a destapar unas informaciones que parece que llevan tiempo silenciadas. Como no hay imágenes de la pareja en actitud cariñosa, pocos se atreven a dar por sentado que entre ellos hay algo más que una estrecha amistad. Son muchos profesionales los que llevan tiempo detrás de esta supuesta relación de la que cada vez hay más evidencias.

Planes de fin de año juntos

La revista Diez Minutos difunde que este amor está tan consolidado que la pareja tiene planes para pasar Fin de Año juntos.

"El cantante y la actriz llevan juntos desde el verano y planean pasar Fin de Año en la finca de él, en Extremadura", cuenta sobre la idea de Sanz y Mónica de dar la bienvenida al 2024 desde la finca del intérprete de Corazón Partío.

También coincidieron en Sevilla durante la Semana de los Latin Grammy, cuando la capital hispalense se convirtió en capital musical y recibió a la comunidad latina. Sanz, que se hospedó en reconocido el Alfonso XIII, actuó en la gala cantando un acústico de Corazón Partío.

El verano del amor

La prensa mantiene que ha pasado días de vacaciones en Cantabria este verano.

La revista Hola apuntaba a unos días de intimidad en los que habrían afianzado esa "amistad especial" que se profesan hace años.

Mónica Cruz, fija en sus conciertos

Otra de las informaciones que rula por las redacciones apunta a que la actriz se ha camuflado entre el público en varios de los conciertos que Sanz ha llevado a cabo este año en España.

"Han sido 100 conciertos. En cada uno han pasado cosas bonitas, feas, raras. Digo en lo personal. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. Gracias a cada una de las personas que me habéis acompañado. Nunca olvidaré esta gira. He aprendido tanto… sobre todo a que no hay como desnudar el alma en cada canción”, escribía el cantante el pasado 16 de diciembre en su cuenta de X.

Mónica Cruz en el cumpleaños de Alejandro Sanz

La reacción de Penélope Cruz cuando la prensa le pregunta

Silencio absoluto e incluso escapismo.

Cuando la agencia Europa Press se acercaba a la hermana de Mónica Cruz para conocer más detalles acerca de este romance, la oscarizada actriz rehuía de los micrófonos y su chófer salía a increpar a los periodistas. "¿Por qué grabas en el parking?", espetó.

"Que no la veáis a menudo no es razón tampoco", defendía.