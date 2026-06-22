Todos los detalles del vestido de novia de Dua Lipa en su boda con Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner se han casado por todo lo alto, dedicando varios días a varias ceremonias en las que han celebrado su amor. Y es que la pareja ha pasado de una boda civil el 31 de mayo en Londres hasta una gran fiesta de varios días en Palermo.

Por supuesto, una de las claves del enlace ha sido la vestimenta de la superestrella del pop. La británica ya acaparó todas las miradas en su casamiento oficial por un traje de falda de alta costura de Schiaparelli que lució, completado por un sombrero de ala blanca.

Ya en Sicilia la intérprete de Training Season vistió en el coctel de bienvenida un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta, y en el brunch nupcial se vio a la novia con un vestido transparente de Chloé, pero ha sido ahora cuando, la propia Dua Lipa, ha desvelado su vestido de novia oficial.

A través de un carrusel de lo más romántico desde su cuenta de Instagram, la artista presume de esta gran celebración junto a su ya marido, y desvela el imponente traje que llevó en la ceremonia principal de su casamiento.

Se trata de un vestido de alta costura de Chanel adornado con plumas y cristales, con la espalda descubierta y un acabado en plumas. Lo completa un largo velo bordado con un tocado sellado en el lateral de la cabeza.

Tal y como ha explicado Chanel, este vestido de Dua Lipa es el primer vestido de alta costura de Chanel diseñado por Matthieu Blazy para una amiga de la casa.

Los detalles del vestido

El vestido fue elaborado artesanalmente en los talleres de la Rue Cambon de París, con la participación de distintas maisons d’art encargadas de sus acabados tan minuciosos. Los 480.000 abalorios, bordados completamente a mano, fueron realizados por el Atelier Montex. Por su parte, las joyas de efecto trampantojo, cuya confección requirió 1.155 horas de trabajo, estuvieron a cargo de Lesage. El diseño, que incluía una cola de dos metros, también incorporaba 25.000 plumas aplicadas con gran delicadeza por Lemarié.

El velo nupcial, confeccionado en tul y con una longitud de seis metros, estaba bordado manualmente con abalorios y plumas, además de decorado con apliques de organza recortados a mano. Para completar el conjunto, Massaro creó unos zapatos de satén blanco hechos a medida, mientras que Turner llevó un traje exclusivo confeccionado por Louis Vuitton.