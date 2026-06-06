Así ha sido la preboda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia: un vestido de plumas y famosos invitados

Dua Lipa y Callum Turner ya han dado comienzo a las celebraciones de su segunda boda en Italia.

La cantante y el actor se dieron el 'sí, quiero' el pasado 31 de mayo en un famoso registro civil de Londres. Esa ceremonia fue muy íntima, así que la pareja ha organizado una segunda boda que durará varios días y que, previsiblemente, tendrá lugar este fin de semana en Sicilia.

Este viernes 5 de junio, los británicos han celebrado una fiesta de cócteles en la ciudad de Palermo como previa a la ceremonia. Durante la tarde, Dua Lipa ha lucido un vestido halter color marfil de Bottega Veneta con la espalda abierta y un dobladillo con plumas.

Según apuntan People y las imágenes del evento, la fiesta ha contado con numerosas estrellas invitadas. Entre ellos, destacan la cantante británica Charli xcx y su marido George Daniel o el artista australiano Troye Sivan. También se han dejado ver la actriz estadounidense Grace Gummer, el actor británico Joe Alwyn y el productor musical Mark Ronson.

Charli xcx y Troye Sivan, entre los invitados a la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Italia | ROSA / GTRES

La boda civil

Dua Lipa y Callum Turner se casaronel pasado domingo 31 de mayo en Londres, en la discreta pero famosa oficina del registro civil en el Old Marylebone Town Hall, rodeados de solo ocho invitados, entre ellos los padres y hermanos de la novia.

Se filtraron algunas fotos de los ya convertidos en marido y mujer bajando las escalinatas del lugar entre confeti, pero no han trascendido más detalles. Ella estaba espectacular con un traje de chaqueta ajustada y falda asimétrica de Schiaparelli, que recordaba al que lució Bianca Jagger para casarse con Mick Jagger en mayo de 1971.

Dua Lipa y Callum Turner se casan en una boda íntima en Londres | SHUT / GTRES

Finalizado el enlace, Dua Lipa y Callum Turner abandonaron el lugar en uno de los clásicos taxis negros de la capital británica.

Cómo se conocieron

Aunque se conocieron unos meses antes, cuando les presentaron mientras ella cenaba con su padre en el The River Cafe de Londres, fue en enero de 2024 cuando surgió el flechazo durante la celebración del cumpleaños de un amigo común en Los Ángeles. Y no fue precisamente Cupido quien disparó la flecha, sino un libro: en ese momento los dos se encontraban leyendo el mismo… ¡y en la misma página!

"Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo cual es increíble. Se llama Confianza —del escrito argentino de Hernán Díaz— y yo acababa de terminar el primer capítulo. Se lo conté y ella me miró y me dijo: 'Yo también acabo de terminar el primer capítulo'. Le dije: 'Entonces estamos en la misma página'", contaba Turner en una entrevista de The Sunday Times.