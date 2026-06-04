La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner: del libro que los unió a la gran boda en Palermo

Dua Lipa es una de las estrellas de la música pop más seguidas en el mundo, pero también una de las mujeres más influyentes. Su estilo y su forma de vida, su activismo social, su discurso feminista y su amor por la cultura, especialmente por los libros, la han convertido en una de las figuras más admiradas e imitadas.

Aunque discreta con su vida personal, hay un aspecto de su intimidad que mantiene a todo el mundo en alerta desde que confirmó su compromiso: su boda con el actor británico Callum Turner —el que para muchos va a ser el próximo James Bond— que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad italiana de Palermo. Las celebraciones se extenderán a lo largo de tres días —viernes, sábado y domingo— y tendrán como invitados a un buen puñado de caras conocidas de la música, como Elton Johny Charli XCX.

Será una de las bodas del año para una de las parejas más perseguidas desde que empezaron su historia de amor en enero de 2024. Aquí la cronología de este romance que termina con el mejor de los finales, convertidos en marido y mujer.

Enero 2024 - Un libro y un flechazo

Aunque se conocieron unos meses antes, cuando les presentaron mientras ella cenaba con su padre en el The River Cafe de Londres, fue en enero de 2024, durante la celebración del cumpleaños de un amigo común en Los Ángeles, cuando la cantante y el actor fueron víctimas del flechazo. Y no fue precisamente Cupido quien disparó la flecha, sino un libro: en ese momento los dos se encontraban leyendo el mismo… ¡y en la misma página!

“Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo cual es increíble. Se llama Confianza —del escrito argentino de Hernán Díaz— y yo acababa de terminar el primer capítulo. Se lo conté y ella me miró y me dijo: Yo también acabo de terminar el primer capítulo. Le dije: Entonces estamos en la misma página”, contaba Turner en una entrevista de The Sunday Times publicado en octubre de 2025.

Mayo 2024 - Romance confirmado

Fue en mayo de 2024 cuando, tras semanas de rumores y después de asistir juntos, de la mano, a la gala Time100, la cantante confirmó en sus redes sociales esa relación.

Para celebrar el éxito del lanzamiento de su disco Radical Optimism, que salió el 3 de mayo, la intérprete de Houdini subió un carrusel de fotos y, entre ellas, una de los dos, de espaldas y abrazados.

Semanas después, durante el Festival de Glastonbury, donde la británica actuó por primera vez y triunfó, la pareja se dejó ver, sin esconderse, disfrutando juntos del recinto y de otras actuaciones.

Junio 2025 - Un anillo… ¿de compromiso?

Tras pasar el final de año juntos y dejar testimonio en redes sociales, un detalle llamó especialmente la atención de sus seguidores: en muchas de esas fotos que subió a Instagram Dua Lipa lucía un gran anillo en su dedo anular que podía confirmar su compromiso con Callum Turner. La teoría era avalada por unas divertidas y cómplices imágenes de la pareja en los alrededores de la Torre Eiffel, lo que podría ser el escenario más romántico para esa pedida de mano.

No fue hasta el mes de junio de 2025, solo unos días después de aparecer juntos en la MET Gala, cuando la artista confirmó, en una entrevista en la edición británica de Vogue, lo que ya era un secreto a voces, se habían prometido. “Sí, estamos comprometidos. ¡Qué emoción!”, confirmaba en esa entrevista y contaba que él se había dejado aconsejar por su hermana y sus amigas a la hora de elegir el anillo. “Me encanta. Es mi estilo. Es genial saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, añadía.

Callum Turner y Dua Lipa en la MET Gala 2025 | John Shearer / WireImage / Getty Images

La joya es un diamante solitario de corte redondo montado sobre una banda gruesa de oro amarillo.

22 de agosto de 2025 - Las celebraciones del 30 cumpleaños de Dua Lipa

Y aunque aseguraba que había boda, en esa entrevista no confirmó la fecha en la que se darían el ‘sí quiero’. “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este momento. Nunca he sido de las que piensan mucho en una boda, ni he soñado con qué tipo de novia sería. De repente me pregunto: '¿Qué me pondría?”, explicaba feliz.

Esa felicidad ha sido constante en este último año. Aunque han pasado tiempo separados por sus respectivos trabajos, también han viajado, han ido a fiestas y se han divertido mucho. De hecho, se han convertido en toda una inspiración para los fans de la cantante por ese estilo de vida disfrutón, alegre y cómplice.

El 22 de agosto de 2025 celebraron por todo lo alto el 30 cumpleaños de Lipa entre Ibiza y Jamaica. Los festejos se prolongaron durante días, con yate de lujo y fiesta privada en la isla del Mediterráneo y con una escapada romántica a la isla caribeña.

Diciembre de 2025 - Fin de la gira y especulaciones sobre la boda

El 5 de diciembre de 2025, la artista ofreció su último concierto de la gira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Después de 92 shows del Radical Optimism Tour por fin la pareja podría poner fecha a su esperada boda.

A partir de ese momento cobraron fuerza los rumores de que el enlace tendría lugar entre el 5 y el 7 de septiembre en Palermo, ciudad en la que pasaron unas divertidas vacaciones en 2025 y que se ha convertido en uno de los lugares preferidos de la estrella de origen albanés.

Sin confirmar ni desmentir nada, los primeros meses del año transcurrieron entre compromisos con las marcas de la que es imagen, el lanzamiento de su línea de cuidado facial, su club de lectura y viajes… Uno de los últimos, un safari por Sudáfrica que fue “el viaje más increíble” de la vida de la estrella de la música.

31 de mayo de 2026 - La boda civil

Sí, Dua Lipa y Callum Turner ya se han casado, ya son marido y mujer. Lo hicieron el pasado domingo, 31 de mayo, en Londres, en la discreta pero famosa oficina del registro civil de en el Old Marylebone Town Hall, rodeados de solo ocho invitados, entre ellos los padres y hermanos de la novia.

El domingo se filtraron algunas fotos de los ya convertidos en marido y mujer bajando las escalinatas del lugar entre confeti, pero no han trascendido más detalles. Ella estaba espectacular con un traje de chaqueta ajustada y falda asimétrica de Schiaparelli, que recordaba al que lució Bianca Jagger para casarse con Mick Jagger en mayo de 1971.

Finalizado el enlace, Dua Lipa y Callum Tuner abandonaron el lugar en uno de los clásicos taxis negros de la capital británica.