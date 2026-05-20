Rosalía le regala su disco 'LUX' a Dua Lipa con una bonita dedicatoria: "Para mi amiga"

Rosalía y Dua Lipa en un desfile en Londres en 2019 | Getty Images

La amistad entre Rosalía y Dua Lipa es algo que se ha estado fraguando desde hace años y prueba de ella son las continuas interacciones públicas que han tenido desde que se conocen.

Uno de sus primeros encuentros tuvo lugar en 2019, cuando coincidieron en la primera fila de un desfile. A raíz de este breve encuentro, los fans empezaron a pedir una colaboración y las artistas empezaron a estrechar su vínculo cuanto más encuentros e interacciones se sucedían.

Ahora, su amistad ha vuelto a dar frutos a raíz de una publicación en las historias de Instagram de Dua Lipa, donde ha subido un regalo que le ha hecho Rosalía.

La catalana le hizo llegar a Dua Lipa un vinilo firmado y con una dedicatoria muy especial: "Para mi amiga Dua. Espero que lo disfrutes. Con todo mi amor. Besitos!!!!"

Tras coincidir en aquel desfile, las artistas volvieron a interactuar públicamente en eventos y a asistir mutuamente a sus conciertos.

Sobre todo, Dua Lipa ha asistido a varios conciertos de Rosalía, incluido uno de sus más recientes shows en Londres con el Lux Tour al que acudió junto a su prometido Callum Turner.

Asimismo, se las ha visto interactuar en redes en otras ocasiones, halagando su música y dedicándose palabras de cariño, siendo uno de sus primeros contactos por este medio cuando en 2019 Dua Lipa recomendó Malamente a través de X.