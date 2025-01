Así es Almudena Navalón, la mujer de Manuel Carrasco: su historia de amor, sus hijos y su pasado antes de conocer al cantante

Manuel Carrasco está a las puertas de uno de sus mayores estrenos. Pueblo Salvaje, su nuevo disco, llegará el próximo 9 de enero después de que el onubense trajera en 2022 Corazón y flecha, su último trabajo discográfico tras dos recopilatorios en directo.

Atrás queda aquel artista que cogió tablas en Operación Triunfo y tenemos a toda una estrella que no ha parado de regalarnos éxito tras éxito.

En su trayectoria, no solo ha estado marcado por números uno, también le ha dejado huella el amor. El intérprete de Uno X Uno encontró el amor junto a la periodista Almudena Navalón. Pero, ¿quién es la mujer que le robó el corazón al cantante?

El pasado de Almudena Navalón

Actualmente, la periodista tiene 39 años. Almudena, onubense de nacimiento, es licenciada en Turismo y Periodismo. El ámbito de los medios es algo con lo que Navalón siempre ha crecido, ya que su madre trabajaba en un periódico y su padre era técnico de sonido en la radio. Aunque nació en Huelva, de pequeña se mudó a Madrid.

En su trayectoria Almudena ha pasado por diferentes formatos, entre ellos Atresmúsica e incluso fue reportera de calle en Huelva TV.

También desarrolló su currículum como empresaria con Denis Marlon e incluso lanzó su propio pódcast en 2023.

La historia de amor de Manuel Carrasco y Almudena Navalón

Hay informaciones que apuntan a que esta historia de amor entre la periodista y el cantante surgió en la presentación de un disco. Sin embargo, fue la propia Navalón la que matizó esta historia durante una entrevista en Diez Minutos: "Lo de que fue cuando le hice una entrevista no es verdad. Lo he aclarado ya unas cuantas veces, pero será que a la gente le gusta lo de la entrevista. Lo conocí en un bar, a eso de las dos de la mañana. Teníamos amigos en común, nos tomamos algo y a partir de ahí no dejamos de quedar".

Un relato del que dio más detalles Manuel Carrasco en su paso por El Hormiguero. "Nos conocimos en un bar. Fue curioso porque yo iba a la compra a un supermercado, vivía en el centro de Madrid. Su padre es el Huelva, yo soy de Huelva y ha veraneado toda la vida allí. Teníamos ese nexo", comenzó relatando.

Fue entonces cuando una amiga suya le dijo en un supermercado: "Tengo una amiga que tienes que conocer". Más tarde, fue una noche en un bar donde la amiga le presentó a la que acabaría siendo la madre de sus hijos.

"Finalmente, pasó algo romántico: me dejó su teléfono, en una nota", expresó.

Una pedida de mano anecdótica a pasar por el altar: la boda de Manuel Carrasco y Almudena Navalón

Una historia de amor que hizo que pasaran por el altar en septiembre de 2018, con una pedida de matrimonio de lo más anecdótica. "Había comprado velas, champán, el anillo… lo hice en mi casa. Finalmente, ese día había salido ella y dije: esta es la mía. Voy a decorar todo y me decía todo el rato que estaba al llegar. Llegó un momento en el que pasaron más de dos horas. Apagué todas las velas, las quité y me acosté y además cabreado", contó a Pablo Motos.

Ya fue entonces cuando la que sería su futura esposa le avisó con diez minutos de antelación de que llegaría a la casa. El cantante decoró todo deprisa y corriendo y, a pesar de ello, "fue muy bonito".

La pareja se dio el 'sí, quiero' en la intimidad, concretamente en la finca de El Cañuelo, en Cádiz, un enclave con vistas al océano Atlántico y que contaba con un jardín de cinco mil metros cuadrados. Una boda a la que asistieron personajes célebres como Pablo López, Pastora Soler y Vanesa Martín.

Sus hijos

Antes de esa boda, llegaría al mundo Chloé, la primera hija en común de la pareja. Más tarde, en una época marcada por el coronavirus, vino Manuel Gael.

"He aprendido a relativizar muchas cosas, a asentarme mucho más, a ser más responsable. [...] Tengo una responsabilidad que me hace mejor persona", confesó Carrasco durante una entrevista a María Casado acerca de la paternidad.

No obstante, parece que ambos sienten cierta inclinación por la música. "Los dos canturrean muy bien, pero no sé yo si… Yo creo que ellos asocian lo de la música a cuando papá se va. Pero les gusta", contó.

Sobre la llegada de Manuel Gael en mitad de la pandemia, confesó que, después de todo, lo vivió "bonito". "Recogidos, obligados como todos, pero lo recuerdo bonito", expresó el cantante.