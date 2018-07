Todrick Hall junta en una canción 6 éxitos de Taylor Swift

Todrick Hall saltó a la fama tras participar en la novena edición de American Idol pero antes de eso ya era conocido gracias a sus vídeos de Youtube y sus actuaciones en Broadway.

En su canal tienen gran éxito las versiones que hace de grandes popstars, como repasar la discografia de Beyoncé uniendo 70 canciones en 4 minutos o hacer que las princesas Disney canten los éxitos de Nicki Minaj.

Ahora ha hecho un genial medley con su característica división de pantalla en varios vídeos donde se hace coros y segundas voces a sí uniendo en una misma canción Blank Space, We Are Never Ever Getting Back Together, Style, Bad Blood, Shake It Off y Wildest Dreams.