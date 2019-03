En topless, cocinando y con nuevo tatuaje: la última foto de Halle Berry rompe internet

Halle Berry tiene uno de esos Instagrams que quitan el hipo. La actriz acostumbra a compartir sus espectaculares posados en las alfombras rojas, sus entrenamientos para ponerse en forma y alguna que otra foto un tanto "sugerente".

Si ya hace unas semanas sus fotos en el desierto de Marruecos (donde rodaba su último proyecto) nos dejaron sin habla, ahora una foto de espaldas ha roto los límites de los likes y comentarios. De momento lleva 313.000 'me gusta' y subiendo...

Lo que más ha sorprendido a los seguidores de la actriz no es que la cocina esté super reluciente (vamos, que ahí no se ha cocinado nada todavía), ni que la joven sostenga un huevo con una clase increíble... No. Lo que más ha llamado la atención de sus followers es el increíble tatuaje en forma de enredadera que trepa por su espalda. ¡Un diseño de lo más atrevido!. "Quién dice que no soy una sirena", ha escrito junto a la imagen.