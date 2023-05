La última reflexión de Tina Turner sobre la hipertensión: "Debería haber sido tratada con medicina convencional"

Tina Turner pasó sus últimos años retirada de la vida pública y tratando sus problemas de salud. Su última gira terminó en 2009 y diez años después, en 2019, hizo su última aparición pública en el estreno de Tina, El Musical.

Nunca escondió los achaques que había sufrido a lo largo de los años, pero tampoco acostumbraba a hablar de ello ante la prensa.

Sufrió un ictus pocos meses después de darse el sí, quiero con su marido Erwin Bach en 2013 y a partir de ahí las cosas comenzaron a ponerse serias. Las pruebas a las que se sometió determinaron que sus riñones estaban funcionando solo al 35% de su capacidad, algo que se había visto agravado por una hipertensión diagnosticada en 1978 que nunca trató con medicina convencional.

En aquel momento sustituyó su medicación por un tratamiento homeopático que terminó empeorando su estado. Reconocía su inconsciencia poco antes de fallecer.

"Mis riñones son víctimas de no haberme dado cuenta de que mi hipertensión debería haber sido tratada con medicina convencional", escribió la cantante en un post el pasado mes de marzo con motivo del Día Internacional del Riñón. "Me he puesto en grave peligro al negarme a afrontar la realidad de que necesito una terapia diaria y medicación de por vida".

Años después del accidente cerebrovascular, en una nueva revisión, los médicos determinaron que sus riñones habían empeorado y solo funcionaban al 20%. En ese momento descubrieron que también sufría cáncer de intestino.

"¿Por qué es importante? Porque los riñones fallan sin dolor", recordaba la cantante en su publicación, con el que promovía la prevención ante este tipo de dolencias. "No recuerdo que nunca me explicaran qué significa la hipertensión ni cómo afecta al organismo", declaró más tarde a la Alianza Europea para la Salud Renal. "Consideraba la tensión alta como algo normal. Por eso no intenté controlarla".

Ante la mala situación de Tina Turner, su marido no dudó en someterse a un trasplante y donarle un riñón. Por suerte, eran compatibles.

Fue en abril de 2017 y supuso una gran mejora en la calidad de vida de la artista. "Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible", aseguró en la publicación.

Una reflexión que pone de relieve la gran conciencia social de una artista imperdible que, tras su muerte, deja un legado musical de valor incalculable. La música le debe mucho a esta gran leyenda del rock and roll.