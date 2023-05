¿Quién es Erwin Bach? El marido de Tina Turner que le salvó de la eutanasia al donarle un riñón

En 2016 Tina Turner tomó una decisión drástica. La cantante, fallecida este este miércoles 24 de mayo a los 83 años en su casa de Suiza, pidió la eutanasia por un grave problema renal. Su marido la salvó al donarle un riñón.

La reina del rock empezó a tener problemas el 19 de julio de 2013, el día de su boda con el productor musical alemán Erwin Bach, su pareja desde 1986. "Durante la ceremonia empecé a sentir que algo no iba bien", contó en su autobiografía My Love Story publicada en 2018.

Tres semanas después de su boda, la cantante sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le llevó a apartarse de los escenarios. Poco después, en octubre, empezó a sentir fuertes calambres que la dejaron semiparalizada y que forzaron su ingreso hospitalario. Las pruebas a las que se sometió determinaron que sus riñones estaban funcionando al 35% de su capacidad.

La cantante no optó por la mejor decisión para tratar el problema de salud. Eligió "la más estúpida" y sustituyó su medicación por un tratamiento homeopático lo que terminó agravando su estado. Años después, en una nueva revisión, los médicos determinaron que sus riñones habían empeorado y solo funcionaban al 20%. En ese momento descubrieron que también sufría cáncer de intestino.

La opción de pedir la eutanasia

Con 76 años, Tina Turner empezó a ver su futuro cada vez más oscuro. Su estado físico sufrió un fuerte bajón y empezó a tener problemas para caminar y alimentarse por sí misma. En ese momento empezó a barajar la opción de pedir la eutanasia, una práctica legal en Suiza.

A principios de 2016 tomó la decisión definitiva y se inscribió en la lista de la organización Exit, que da apoyo en el procedimiento del suicidio asistido y esperó que la llamasen. Espero a que fuese su hora.

Su marido le salvó la vida

Erwin Bach, con quien en 2016 llevaba 21 años de relación y tres años de matrimonio, decidió entonces hacerle el regalo de su vida: la propia vida.

"Mi marido me dijo que no quería perderme, que no quería a ninguna otra mujer, ni ninguna otra vida", contó la cantante en su libro. "Dijo que éramos muy felices y que haría cualquier cosa para mantenernos juntos. Fue entonces cuando me dijo que me daría uno de sus riñones. Su generosidad me sobrecogió", escribió la artista.

Tina Turner contó en sus memorias que sabía que esta era la opción que tenía para salvarse, pero era complicado llevarla a cabo. “Solo el trasplante me daría una buena oportunidad de tener una vida casi normal. Pero las posibilidades de obtener un riñón donado eran remotas”, recordó en su autobiografía.

En abril de 2017 Tina Turner y Erwin Bach pasaron por quirófano. El trasplante fue un éxito.

Juntos desde 1986

Tina Turner conoció Erwin Bach en 1985, siete años después de que la cantante se separase de su primer marido, Ike Turner, con quien vivió un matrimonio de abusos continuos y agresiones. Fueron 16 años de auténtico sufrimiento como ella misma contó en su libro.

Cuando vio por primer vez a Bach, Turner sintió un auténtico flechazo. "El día que conocí a Erwin por primera vez, en un aeropuerto de Alemania, debería haber estado demasiado cansada por mi vuelo, demasiado preocupada con los pensamientos de mi gira de conciertos, 'pero lo noté e instantáneamente sentí una conexión emocional", explicó sobre el ejecutivo de la discográfica EMI en Alemania, Reino Unido y Suiza. Un año después de aquel primer encuentro empezaron a salir.

Cuando empezaron la relación ella tenía 47 años y él, 30. Estuvieron juntos 37 años y se casaron hace una década, cuando ya llevaban 27 años juntos. Fue una ceremonia por lo civil de carácter privado en su espectacular castillo de Küsnacht (Suiza) a la que asistieron alrededor de 120 invitados, entre ellos Oprah Winfrey, Giorgio Armani y David Bowie.